Угорщина показала конфісковані мільйони та золото затриманих українців (фото)

В Угорщині показали гроші та золото, яке конфіскували у затриманих українців / © Уряд Угорщини

Угорська влада оприлюднила світлини готівки та золотих злитків, які були конфісковані у затриманих на території країни працівників українського державного банку.

Про це повідомили в Уряді Угорщини.

Обсяг вилучених цінностей

За повідомленням на офіційній фейсбук-сторінці уряду Угорщини, 5 березня правоохоронці затримали сімох громадян України. У двох броньованих інкасаторських автомобілях, якими вони пересувалися, було виявлено:

40 мільйонів доларів США;

35 мільйонів євро;

9 кілограмів золота.

Вантаж транспортувався з Австрії до України транзитом через угорську територію. Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) розпочала розслідування за підозрою у відмиванні грошей. Угорська сторона також стверджує, що серед затриманих перебував колишній генерал спецслужб.

Наразі українська сторона не має контакту зі своїми громадянами. Попри інформацію Будапешта про їхню депортацію, офіційного підтвердження місця перебування сімох українців наразі немає.

Затримання українців в Угорщині — що відомо

У четвер, 5 березня, угорські правоохоронці без пояснення причин затримали два броньовані автомобілі українського «Ощадбанку». В інкасаторських машинах транспортували вантаж особливої цінності — десятки мільйонів у іноземній валюті та значну кількість золотих злитків.

У Національному банку України, посилаючись на інформацію «Ощадбанку», підтвердили, що 5 березня два автомобілі інкасаторської служби були затримані представниками правоохоронних органів Угорщини.

Угорська Національна податкова та митна служба, коментуючи захоплення інкасаторів з України, заявила, що затримання здійснювалося «за підозрою у відмиванні коштів».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав затримання семи українських громадян у Будапешті захопленням заручників та частиною передвиборчого шантажу з боку Угорщини. Україна готує дипломатичну відповідь та не виключає введення санкцій.