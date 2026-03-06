Україна готує "удар" у відповідь на дії Угорщини: Сибіга зробив жорстку заяву

Андрій Сибіга / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав затримання семи українських громадян у Будапешті захопленням заручників та частиною передвиборчого шантажу з боку Угорщини. Україна готує дипломатичну відповідь та не виключає введення санкцій.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у мережі Х.

За словами очільника МЗС, ранкові заяви угорських посадовців та оприлюднений список вимог Віктора Орбана до України прямо свідчать про політичну вмотивованість дій Будапешта. Сибіга порівняв таку поведінку із тактикою терористів.

Реклама

«Це те, що зазвичай відбувається після захоплення людей у заручники: висунення вимог. Ми не будемо терпіти такого державного бандитизму», — наголосив міністр.

Він підкреслив, що затримання українців є частиною внутрішньої політичної боротьби та передвиборчої кампанії в Угорщині, куди офіційний Будапешт намагається втягнути Україну. Київ вимагає від Угорщини негайно припинити використання українських громадян у політичних цілях. Андрій Сибіга заявив, що всі відповідальні за захоплення та утримання людей будуть притягнуті до відповідальності.

Українська сторона залишає за собою право на рішучі кроки:

запровадження персональних або державних санкцій;

введення інших обмежувальних заходів у відповідь на дії Будапешта.

Міністерство закордонних справ України планує найближчим часом зібрати дипломатичний корпус.

Реклама

«Ми очікуємо на рішучу реакцію від наших партнерів. Ми також зберемо дипломатичний корпус у МЗС України, щоб поінформувати його про неприйнятні дії Угорщини, спростувати абсурдні звинувачення та закликати до підтримки у вимозі притягнення до відповідальності», — резюмував Сибіга.

Затримання українців в Угорщині — що відомо

Угорські правоохоронці без пояснення причин затримали два броньовані автомобілі українського «Ощадбанку». В інкасаторських машинах транспортували вантаж особливої цінності — десятки мільйонів у іноземній валюті та значну кількість золотих злитків.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга назвав дії Угорщини «державним тероризмом та рекетом». Київ скерував офіційну ноту з вимогою негайного звільнення українських громадян.

У Національному банку України, посилаючись на інформацію «Ощадбанку», підтвердили, що 5 березня два автомобілі інкасаторської служби були затримані представниками правоохоронних органів Угорщини.

Реклама

Угорська Національна податкова та митна служба, коментуючи захоплення інкасаторів з України, заявила, що затримання здійснювалося «за підозрою у відмиванні коштів».

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський із сарказмом відреагував на затримання українських інкасаторів в Угорщині.