Польща відреагувала на затримання українських інкасаторів в Угорщині

Радослав Сікорський. / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський із сарказмом відреагував на затримання українських інкасаторів в Угорщині.

Про це він написав в мережі X, поширивши допису очільника МЗС України Адрія Сибіги.

«Вони з’їли зебр, вони вкрали гроші», — написав із сарказмом Сікорський.

Зауважимо, віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав затримання інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині порушенням міжнародного права. З його слів, може бути елементом політичної боротьби у контексті наближення парламентських виборів у цій країні.

«Я думаю, що це також важлива тема для обговорення в межах усього Євросоюзу. Потрібно дотримуватися міжнародного права. Якщо Росія порушує міжнародне право і ми протестуємо проти цього, то й ми не повинні так поводитися і не можемо застосовувати такі ж стандарти. Я не знаю і не розумію причин затримання. Здається, це частина політичної боротьби. І, мабуть, страх заглядає в очі прем’єр-міністру Орбану через наближення виборів», — наголосив Косіняк-Камиш, пише «Укрінформ».

Захоплення інкасаторів — заява Угорщини

Угорська Національна податкова та митна служба, коментуючи захоплення інкасаторів з України, заявила, що затримання здійснювалося «за підозрою у відмиванні коштів». Зазначається, що два автомобілі перевозили готівку (40 млн доларів і 25 млн євро) і золото (дев’ять кілограмів). Будапешт проводить розслідування відповідно до закону про кримінальне судочинство за участю Антитерористичного центру.

Очільник угорського МЗС Петер Сіярто зухвало заявив, що вимагає від України негайної відповіді та пояснень щодо справи про перевезення готівки. Мовляв, Будапешт підозрює, що «йдеться про гроші української військової мафії».