Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: стали відомі нові подробиці скандалу

В угорському уряді заявили про плани вислати сімох українських інкасаторів, яких затримали вночі.

Ощадбанк. / © УНІАН

Інкасатори «Ощадбанку», яких затримали в Угорщині, незаконно утримуються в одному з правоохоронних органів країни. Водночас банк досі не отримав жодних повідомлень від угорської сторони.

Про це йдеться в офіційній заяві банку.

«За офіційними даними, отриманими „Ощадом“, сім його співробітників, які супроводжували інкасаторські машини, незаконно утримуються в одному з правоохоронних органів Угорщини», — йдеться у повідомленні.

У фінустанові наголошують, що «не бачать жодної можливої юридичної підстави» для затримання інкасаторських машин та персоналу, «які здійснювали традиційний рейс». Всі співробітники мають тривалий досвід роботи у банку — від 3-4 років до 17-21 року.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення 2022-го перевезення іноземної валюти та банківських металів «відбувається виключно наземним шляхом».

«Подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами „Ощадбанку“ щотижня. „Ощадбанк“ має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті», — йдеться у заяві.

У повідомленні наголошують, що усі цінності належать державному «Ощадному банку». Йдеться про кошти, «що були довірені банку громадянами та бізнесом України». Їх транспортували з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни.

«Загальний обсяг коштів „Ощадбанку“, доля яких наразі невідома, становить 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг золота», — йдеться у повідомленні.

Затримання інкасаторів — заява Угорщини

Речник угорського уряду Золтан Ковач повідомив у Мережі Х про плани вислати сімох українських інкасаторів. З його слів, угорська Національна податкова та митна адміністрація встановила особи «затриманих у зв’язку з перевезенням через Угорщину великих партій готівки та золота».

«Влада встановила, що операцією керував колишній генерал Служби безпеки України, а його заступником був колишній майор Військово-повітряних сил України, якому допомагали особи з військовим досвідом. На підставі цих висновків усіх сімох осіб буде вислано з Угорщини», — написав Ковач.

Заява Нацбанку

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що його заступник Олексій Шабан з командою «Ощадбанку» відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації, пов’язаної з викраденням українських інкасаторів

«Тримаємо питання на контролі. Паралельно опрацьовуємо звернення до наших партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій угорської сторони», — наголосив керівник Національного банку.

Пишний наголосив, що вимагає від влади Угорщини офіційної інформації про причини затримання працівників «Ощадбанку».

Затримання інкасаторів в Угорщині: що відомо

Цієї ночі «Ощадбанк» заявив, що в Угорщині затримали їхніх інкасаторів, які здійснювали регулярне перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українською фінустановою. У транспорті, який перевозив золото і грошові кошти, перебували семеро співробітників бригади інкасації.

Стало відомо, що Угорщина звинувачує українців у відмиванні 40 млн доларів. Проти них порушили кримінальну справу. Податкова служба країни заявила, що дві автівки перевозили готівку (40 млн доларів і 25 млн євро) і золото (дев’ять кілограмів).

На тлі скандалу МЗС закликало українців не їхати до Угорщини. Дипломати попереджають про свавілля місцевої влади, а також «у зв’язку з неможливістю гарантувати безпеку» громадян.

Новина доповнюється
