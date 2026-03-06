Якою буде погода в Україні найближчими днями / © УНІАН

Цими вихідними в Україні встановиться стабільна погода з великою кількістю сонця та поступовим денним потеплінням. Попри нічні заморозки, березневе повітря прогріється до цілком комфортних показників, хоча в окремих регіонах синоптики попереджають про тумани та ризики весняних підтоплень

Якою буде погода в України найближчими днями — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні найближчими днями

За словами синоптикині Наталки Діденко на ці вихідні вихідні, 7–8 березня, антициклон принесе до України суху й сонячну погоду, а вітер нарешті вщухне. Попри холодні ночі, вдень буде приємне тепло.

За прогнозом Діденко, у суботу очікується від +5 до +9 градусів тепла: на сході до +5, на заході до +12. У неділю потеплішає до +11 градусів тепла, а в західних та південних областях — аж до +13 градусів тепла.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич зазначає, що цими вихідними 7–8 березня в Україні буде суха та ясну погоду з температурою на 2–5 градусів вище норми.

За словами метеоролога найвищі показники очікуються на заході, де вдень повітря прогріється до +13 градусів. У центрі та на півночі денна температура коливатиметься в межах від +3 до +10 градусів тепла, а на півдні та в Криму сягне +12 градусів тепла.

Найхолоднішими залишаться східні регіони: попри нічні морози до -6 градусів морозу вдень там буде сонячно, а стовпчики термометра піднімуться до +9 градусів тепла. У нічні та ранкові години в більшості областей можливі тумани при слабкому вітрі.

Карта циклону / Фото: Ігор Кібальчич

Як повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі 7 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається.

Вночі на півночі та північному сході країни на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця.

Температура вночі становитиме від 0 до-5 градусів морозу, вдень від +3 до +8 градусів тепла. У західних областях очікується від +7 до +12 градусів тепла, на Закарпатті — до +15 градусів вище нуля.

Прогноз погоди по території України на добу 7 березня фото / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про підтоплення будинків у кількох областях

За даними метеорологів, через весняне водопілля на річках басейну Південного Бугу (зокрема Згар, Савранка, Гнилий Тікич, Велика Вись) у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях рівень води підніметься на 0,1–0,3 метри. Очікується вихід води на заплаву. У зазначених регіонах оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

На річках Кодима, Мертвовод (Миколаївщина), Інгул (Кропивницький) та Тилігул (Одещина) вода утримуватиметься на заплаві, що призведе до часткового підтоплення житлових будинків на прируслових вулицях.

Упродовж 7–9 березня на річках суббасейну Прип’яті вода підніметься ще на 0,2–0,7 метрів. Це спричинить затоплення заплав та може підтопити присадибні ділянки у прирічкових селах Волинської та Рівненської областей. В цих регіонах оголосили перший, жовтий рівень небезпеки. Водночас вiдбуватиметься послаблення та руйнування льодових явищ.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища 6-9 березня в Україні / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та Київській області 7 березня очікується хмарна погода із проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують.

По області вночі на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця. Температура на Київщині вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу, вдень від +3 до +8 градусів тепла.

За даними порталу Sinoptik, вранці у столиці 7 березня розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з’являться. Опадів не передбачається.

Температура повітря коливатиметься від +1 градусу тепла вночі до +10 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 7 березня / © скриншот

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 7 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі від коливатиметься від -4 градусів морозу до +1 градусу тепла, вдень від +5 до +10 градусів тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2км.

В Одесі стовпчики термометра показуватимуть від -1 градусу морозу вночі до +7 градусів тепла вдень.

На узбережжі Одеської області в суботу очікується північний вітер зі швидкістю 6–11 м/с. Опадів не передбачається, море буде спокійним, а його рівень залишатиметься в межах норми.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла, вдень прогріється до +10 градусів вище нуля. Температура морської води становитиме від +3 до +4 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 7 березня очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. По області вночі синоптики прогнозують від -1 до -6 градусів морозу. На дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця. Вдень стовпчики термометра показуватимуть від +1 до +6 градусів тепла. У Харкові вночі буде від -1 до -3 градусів нижче нуля, а вдень повітря прогріється до +5 градусів тепла. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

У неділю 8 березня в Харківській області буде сонячна погода, також без опадів. Вітер трохи вщухне до 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від -4 градусів морозу до +1 градусу тепла, а вдень стане тепліше — очікується до +8 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпрі та Дніпропетровській області 7 березня буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається.

Температура по області становитиме:

вночі від 0 до -5 градусів морозу;

вдень від +2 до +7 градусів тепла.

У Дніпрі 7 березня стовпчики термометра показуватимуть:

вночі від -2 до -4 градусів морозу;

вдень від +3 до +5 градусів тепла.

Погода у Львові

Цими вихідними на Львівщині очікується спокійна погода без істотних опадів із поступовим потеплінням.

У суботу, 7 березня, по всій області та у Львові метеорологи прогнозують мінливу хмарність. Ніч залишатиметься прохолодною: в регіоні очікується від -4 градусів морозу до +1 градусу тепла, а безпосередньо в місті — близько -4 градусів нижче нуля. Проте вдень повітря прогріється до комфортних ++15 градусів тепла.

У Львові вдень температура повітря коливатиметься від +12 до +14 градусів тепла. Вітер буде слабким, південного напрямку, 3–8 м/с.

Водночас синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки: вночі та вранці 7 березня очікується туман із видимістю 200–500 м. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця, тому водіям варто бути особливо уважними.

Попередження про метеорологічні явища на Львівщині 7 березня / © Укргідрометцентр

