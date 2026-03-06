Українські банки опинилися в центрі конфлікту з Угорщиною / © УНІАН

Викрадення інкасаторських авто «Ощадбанку» в Угорщині — це безпрецедентна ситуація в українському банківському секторі, яка раніше не мала аналогів. Державний «Ощадбанк» здійснював стандартні операції з австрійським Raiffeisenbank щодо купівлі іноземної валюти, а саме, євро, доларів та фізичного золота. Всі операції здійснювали відповідно до встановлених норм і процедур, а кошти фактично надходили з Австрії в Україну.

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас розповів про це в ефірі «Київ 24».

Він підкреслив, що це була звичайна діяльність банку, спрямована на забезпечення країни необхідною валютою для нормального функціонування економіки.

«Такі операції українські банки здійснюють постійно. Подібних випадків у минулому не було. Це абсолютно безпрецедентна історія», — зазначив він.

Дубас додав, що наразі невідомо, де перебувають працівники «Ощадбанку», і вже направлено звернення до угорських партнерів та міжнародних організацій для сприяння у вирішенні ситуації.

Він звернувся до всіх українських банків, які співпрацюють із європейськими партнерами та здійснюють операції з готівковою валютою, враховувати ризики та за можливості тимчасово уникати транзиту через Угорщину.

«Вся ця ситуація буде розвиватися виключно у правовому полі. Українські банки знають свої інструменти для захисту інтересів у міжнародних судах. У випадку підтвердження неправомірних дій угорської сторони ми будемо відстоювати свої права законними методами», — заявив Дубас.

Вфн нагадав, що під час анексії Криму РФ були заморожені активи українських банків, включно з «Ощадбанком». Після судових процесів рішення на користь України було доведено.

Дубас також подякував міжнародним партнерам, зокрема Греції, за допомогу та підтримку України, включно з донатами. Він наголосив, що дії нинішньої влади та інші подібні інциденти стануть предметом оцінки суспільства та виборців.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга додав, що угорська сторона фактично захопила сімох працівників «Ощадбанку», що підкреслює безпрецедентний характер ситуації та впливає на безпеку логістичних операцій банківського сектору.

Угорщина захопила інкасаторів "Ощадбанку": що відомо

Вночі 6 березня державний банк «Ощадбанк» заявив, що в Угорщині затримали їхніх інкасаторів з десятками мільйонів доларів і золотом. Вони здійснювали регулярне перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українським банком.

У машині перебували семеро співробітників бригади інкасації.

У Національному банку України із посиланням на інформацію «Ощадбанку», підтвердили, що 5 березня два автомобілі інкасаторської служби були затримані представниками правоохоронних органів Угорщини.