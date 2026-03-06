Викрадення інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: експерт пояснив політичну гру Будапешта

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Затримання сімох громадян України — інкасаторів «Ощадбанку» — в Угорщині та захоплення двох службових автомобілів із цінностями набуває ознак політичного шантажу. Загострення відносин із Києвом є частиною передвиборчої стратегії прем’єр-міністра Віктора Орбана, спрямованої на мобілізацію власного електорату.

Таку думку в етері «КИЇВ24» висловив сходознавець В’ячеслав Ліхачов.

Політичний контекст: шантаж замість дипломатії

Ліхачов зазначає, що Віктор Орбан використовує антиукраїнську риторику та провокаційні дії, аби виставити себе «далекоглядним лідером».

Стратегія влади: на тлі енергетичного дефіциту в ЄС угорський прем’єр намагається виправдати збереження зв’язків із Росією та тиснути на Європу, використовуючи тему нібито «української корупції».

Ціль: мобілізація внутрішнього виборця через створення образу «захисника» угорських інтересів від «ворожої» України.

Стан справ на 6 березня

Ситуація навколо інкасаторів залишається напруженою:

Затримання: 5 березня було затримано два інкасаторські авто, які перевозили $40 млн, €35 млн та 9 кг золота за угодою між «Райффайзен Банком» (Австрія) та «Ощадбанком» (Україна).

Версії: поки Україна називає дії Угорщини «державним тероризмом і рекетом» (заява МЗС), угорська сторона висуває безпідставні звинувачення у «відмиванні коштів» та навіть намагається пов’язати інкасаторів з «українською воєнною мафією».

Заручники: за останніми даними, автомобілі «Ощадбанку» розміщені на базі Антитерористичного центру Угорщини, а доступу українських консулів до затриманих досі не надано. Уряд Угорщини вже заявив про намір депортувати затриманих працівників банку.

Нагадаємо, Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за статтями про викрадення людини та захоплення заручників.

У МЗС також закликали українців утриматися від візитів до Угорщини. Дипломати попереджають про свавілля місцевої влади.