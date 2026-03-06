Інкасаторський скандал України та Угорщини: як відреагувала Єврокомісія

ЄС не коментує інцидент із українськими інкасаторами

Речники Єврокомісії відмовилися коментувати ситуацію із затриманням сімох громадян України — інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині. Їх підозрюють у відмиванні грошей., Вони заявили, що інформація наразі є новою та потребує перевірки.

Про це повідомляє кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

Зокрема, вона запитала, як Єврокомісія оцінює дії держави-члена ЄС, яка затримала українських інкасаторів, враховуючи, що паралельно Угорщина висунула вимогу щодо відновлення транзиту нафти через трубопровід «Дружба».

Речники ЄК наголосили, що не мають додаткових деталей і не готові коментувати гіпотетичні ситуації або робити припущення.

«Ми знаємо про повідомлення в медіа, але наразі додаткової інформації немає. Якщо ситуація зміниться, можливо, ми зможемо прокоментувати більше», — заявили представники комісії.

Журналістів цікавило також, чи може Єврокомісія виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Києвом і Будапештом. На це речники відповіли, що інформація ще надходить, і необхідно час для з’ясування деталей. Контакт із угорською владою наразі не підтверджується.

Тож, у Єврокомісії утрималися від будь-яких оцінок або коментарів щодо ситуації з українськими інкасаторськими бригадами у Будапешті, заявивши, що питання перебуває на етапі уточнення даних.

Міжнародний скандал в Угорщині

Нагадаємо, у четвер, 5 березня, в Угорщині без пояснення причин затримали два автомобілі інкасаторської служби “Ощадбанку”, які здійснювали регулярне перевезення цінностей між Raiffeisen Bank Austria та українським банком.

Як повідомили згодом ЗМІ, серед затриманих в Угорщині і колишній генерал українських спецслужб. А податкова служба Угорщини вже підтвердила затримання сімох громадян України. Їх підозрюють у відмиванні грошей. Там заявили, що дві автівки перевозили готівку, а саме 40 млн доларів і 25 млн євро, а також золото вагою 9 кг.

Раніше голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що українським консулам досі не дозволили доступ до захоплених у заручники сімох українців.