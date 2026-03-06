Викрадення інкасаторів в Угорщині: в якому стані повернулися додому та що буде з коштами

Повернення інкасаторів з Угорщини / © Андрій Пишний / Facebook

Реклама

Інкасатори українського «Ощадбанку», яких незаконно затримали в Угорщині, повернулися додому у важкому емоційному стані. Триває робота над поверненням до України інкасаторських автомобілів і коштів, які в них перевозилися.

Про це повідомили в «Ощадбанку».

У повідомленні йдеться, що всі семеро працівників банку вже перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Реклама

«Вони перебувають у важкому емоційному стані, а в одного з них на тлі пережитого загострилося хронічне захворювання. Йому надано необхідну медичну допомогу на українському кордоні», — зазначили в «Ощадбанку».

Зараз проводиться взаємодія з українськими державними органами та міжнародними партнерами для з’ясування всіх обставин їхнього незаконного затримання. Йдеться також про повернення інкасаторських автомобілів і цінностей, які в них перевозилися.

«Загальний обсяг цінностей, які перебували у двох автомобілях, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота», — зазначили в «Ощадбанку».

У повідомленні нагадали, що інкасаторські автомобілі транспортували кошти та банківські метали, які належать державному банку та були призначені для забезпечення готівкового обігу в Україні.

Реклама

«„Ощадбанк“ послідовно відстоюватиме свої інтереси в усіх міжнародних інстанціях», — наголосили в повідомленні.

Що кажуть у Нацбанку про викрадення інкасаторів

Голова Нацбанку України Андрій Пишний також повідомив, що після повернення інкасаторів триває робота над тим, щоб якомога швидше повернути вантаж.

Він назвав ситуацію з затриманням угорськими правоохоронцями українських інкасаторів ганебною.

«Щось подібне я бачив 2014 року, коли донецькі бойовики-сепаратисти на своїх блокпостах, погрожуючи зброєю, витягали з машин інкасаторів, власне, виконуючи замовлення росіян з окупації території. Тоді кожного разу перевезення цінностей для виконання державного завдання з соціального забезпечення громадян ставало смертельно небезпечним», — наголосив очільник Нацбанку.

Реклама

Андрій Пишний висловив обурення тим, що така ж ситуація повторилася на території країни-члена Євросоюзу.

«Той факт, що наших хлопців відпустили, переконливо свідчить, що жодних юридичних підстав в угорської влади для затримання й утримання громадян України не було, це провокація та протизаконні дії», — зазначив він.

Нагадаємо, угорська податкова та митна служба заявила, що затримання українців здійснювалося «за підозрою у відмиванні коштів».

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це затримання захопленням заручників і частиною передвиборчого шантажу з боку Угорщини. Україна готує дипломатичну відповідь та не виключає запровадження санкцій.