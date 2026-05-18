ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
2 хв

Один знак отримає шанс почати новий етап, інший — змушений буде переглянути свої рішення: рунічний прогноз на тиждень 18–24 травня

Тиждень 18–24 травня принесе енергію змін і внутрішнього перезавантаження: руни вказують, що багато ситуацій почнуть рухатися швидше, ніж ви очікували. Це період, коли старі сценарії поступово втратять силу, а нові можливості почнуть проявлятися навіть там, де ще недавно був глухий кут. Для частини знаків тиждень стане шансом вирватися вперед і змінити ситуацію на свою користь, а для інших — моментом чесного переосмислення своїх планів і пріоритетів. Важливо не триматися за минуле і не боятися нових рішень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Руни

Руни / © ТСН

Тиждень 18–24 травня стане періодом поступових, але дуже важливих змін: руни вказують, що багато процесів почнуть виходити на новий рівень або несподівано змінювати напрямок. Те, що довго залишалося невизначеним, почне прояснюватися, а старі рішення можуть втратити актуальність. Це час, коли доведеться швидко адаптуватися до нових обставин і вчитися відпускати те, що більше не працює. Для когось тиждень відкриє нові можливості та знайомства, а для когось — стане моментом внутрішнього перезавантаження і переоцінки пріоритетів.

Рунічний прогноз на 18–24 травня для всіх знаків зодіаку

Овен — Тейваз

Тиждень боротьби і рішучих дій. Вам доведеться відстоювати свої позиції, але це дасть результат.

Телець — Феху

Фінансові можливості. Можливі прибутки, вдалі покупки або нові джерела доходу.

Близнята — Ансуз

Важлива інформація і новини можуть кардинально змінити ваші плани.

Рак — Лагуз

Інтуїція стане вашим головним орієнтиром. Не ігноруйте внутрішні сигнали.

Лев — Соулу

Успіх і впевненість. Ви можете отримати результат, до якого давно йшли.

Діва — Наутиз

Можливі обмеження або затримки. Не поспішайте — ситуація ще зміниться.

Терези — Гебо

Підтримка і взаємність. Ви зрозумієте, хто дійсно готовий бути поруч.

Скорпіон — Хагалаз

Різкі зміни можуть змусити вас переглянути свої плани і звички.

Стрілець — Райдо

Рух вперед. Гарний період для поїздок, нових рішень і змін.

Козоріг — Ейваз

Внутрішні трансформації. Тиждень принесе переосмислення важливих речей.

Водолій — Турисаз

Обережність і пауза. Не поспішайте з рішеннями — краще все ретельно проаналізувати.

Риби — Перт

Несподівані події або збіги можуть відкрити для вас нові можливості.

Загальна енергія тижня

18–24 травня — це період переходу і поступового оновлення.
Те, що зараз змінюється, стане основою для нового етапу у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
151
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie