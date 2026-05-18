- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 151
- Час на прочитання
- 2 хв
Один знак отримає шанс почати новий етап, інший — змушений буде переглянути свої рішення: рунічний прогноз на тиждень 18–24 травня
Тиждень 18–24 травня принесе енергію змін і внутрішнього перезавантаження: руни вказують, що багато ситуацій почнуть рухатися швидше, ніж ви очікували. Це період, коли старі сценарії поступово втратять силу, а нові можливості почнуть проявлятися навіть там, де ще недавно був глухий кут. Для частини знаків тиждень стане шансом вирватися вперед і змінити ситуацію на свою користь, а для інших — моментом чесного переосмислення своїх планів і пріоритетів. Важливо не триматися за минуле і не боятися нових рішень.
Тиждень 18–24 травня стане періодом поступових, але дуже важливих змін: руни вказують, що багато процесів почнуть виходити на новий рівень або несподівано змінювати напрямок. Те, що довго залишалося невизначеним, почне прояснюватися, а старі рішення можуть втратити актуальність. Це час, коли доведеться швидко адаптуватися до нових обставин і вчитися відпускати те, що більше не працює. Для когось тиждень відкриє нові можливості та знайомства, а для когось — стане моментом внутрішнього перезавантаження і переоцінки пріоритетів.
Рунічний прогноз на 18–24 травня для всіх знаків зодіаку
Овен — Тейваз
Тиждень боротьби і рішучих дій. Вам доведеться відстоювати свої позиції, але це дасть результат.
Телець — Феху
Фінансові можливості. Можливі прибутки, вдалі покупки або нові джерела доходу.
Близнята — Ансуз
Важлива інформація і новини можуть кардинально змінити ваші плани.
Рак — Лагуз
Інтуїція стане вашим головним орієнтиром. Не ігноруйте внутрішні сигнали.
Лев — Соулу
Успіх і впевненість. Ви можете отримати результат, до якого давно йшли.
Діва — Наутиз
Можливі обмеження або затримки. Не поспішайте — ситуація ще зміниться.
Терези — Гебо
Підтримка і взаємність. Ви зрозумієте, хто дійсно готовий бути поруч.
Скорпіон — Хагалаз
Різкі зміни можуть змусити вас переглянути свої плани і звички.
Стрілець — Райдо
Рух вперед. Гарний період для поїздок, нових рішень і змін.
Козоріг — Ейваз
Внутрішні трансформації. Тиждень принесе переосмислення важливих речей.
Водолій — Турисаз
Обережність і пауза. Не поспішайте з рішеннями — краще все ретельно проаналізувати.
Риби — Перт
Несподівані події або збіги можуть відкрити для вас нові можливості.
Загальна енергія тижня
18–24 травня — це період переходу і поступового оновлення.
Те, що зараз змінюється, стане основою для нового етапу у найближчому майбутньому.
Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.