Тиждень 18–24 травня стане періодом поступових, але дуже важливих змін: руни вказують, що багато процесів почнуть виходити на новий рівень або несподівано змінювати напрямок. Те, що довго залишалося невизначеним, почне прояснюватися, а старі рішення можуть втратити актуальність. Це час, коли доведеться швидко адаптуватися до нових обставин і вчитися відпускати те, що більше не працює. Для когось тиждень відкриє нові можливості та знайомства, а для когось — стане моментом внутрішнього перезавантаження і переоцінки пріоритетів.

Рунічний прогноз на 18–24 травня для всіх знаків зодіаку

Овен — Тейваз

Тиждень боротьби і рішучих дій. Вам доведеться відстоювати свої позиції, але це дасть результат.

Телець — Феху

Фінансові можливості. Можливі прибутки, вдалі покупки або нові джерела доходу.

Близнята — Ансуз

Важлива інформація і новини можуть кардинально змінити ваші плани.

Рак — Лагуз

Інтуїція стане вашим головним орієнтиром. Не ігноруйте внутрішні сигнали.

Лев — Соулу

Успіх і впевненість. Ви можете отримати результат, до якого давно йшли.

Діва — Наутиз

Можливі обмеження або затримки. Не поспішайте — ситуація ще зміниться.

Терези — Гебо

Підтримка і взаємність. Ви зрозумієте, хто дійсно готовий бути поруч.

Скорпіон — Хагалаз

Різкі зміни можуть змусити вас переглянути свої плани і звички.

Стрілець — Райдо

Рух вперед. Гарний період для поїздок, нових рішень і змін.

Козоріг — Ейваз

Внутрішні трансформації. Тиждень принесе переосмислення важливих речей.

Водолій — Турисаз

Обережність і пауза. Не поспішайте з рішеннями — краще все ретельно проаналізувати.

Риби — Перт

Несподівані події або збіги можуть відкрити для вас нові можливості.

Загальна енергія тижня

18–24 травня — це період переходу і поступового оновлення.

Те, що зараз змінюється, стане основою для нового етапу у найближчому майбутньому.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

