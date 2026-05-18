Неделя 18–24 мая станет периодом постепенных, но очень важных изменений: руны указывают на то, что многие процессы начнут выходить на новый уровень или неожиданно изменять направление. То, что долго оставалось неопределенным, станет проясняться, а старые решения могут потерять актуальность. Это время, когда придется быстро адаптироваться к новым обстоятельствам и учиться отпускать больше не работающее. Для кого-то неделя откроет новые возможности и знакомства, а для кого-то станет моментом внутренней перезагрузки и переоценки приоритетов.

Рунический прогноз на 18-24 мая для всех знаков зодиака

Овен — Тейваз

Неделя борьбы и решительных действий. Вам придется отстаивать свои позиции, но это даст результат.

Телец — Феху

денежные способности. Возможны доходы, удачные покупки или новые источники дохода.

Близнецы — Ансуз

Важная информация и новости могут кардинально изменить ваши планы.

Рак — Лагуз

Интуиция станет вашим основным ориентиром. Не игнорируйте внутренние сигналы.

Лев — Соулу

Успех и уверенность. Вы можете получить результат, к которому давно шли.

Дева — Наутиз

Возможны ограничения или задержки. Не торопитесь, ситуация еще изменится.

Весы — Гебо

Поддержка и взаимность. Вы поймете, кто действительно готов быть рядом.

Скорпион — Хагалаз

Резкие изменения могут вынудить вас просмотреть свои планы и привычки.

Стрелец — Райдо

Движение вперед. Хороший период для поездок, новых решений и перемен.

Козерог — Эйваз

Внутренние трансформации. Неделя принесет переосмысление важных вещей.

Водолей — Турисаз

Осторожность и пауза. Не торопитесь с решениями – лучше все тщательно проанализировать.

Рыбы — Перт

Неожиданные события или совпадения могут открыть вам новые возможности.

Общая энергия недели

18–24 мая – это период перехода и постепенного обновления.

То, что сейчас меняется, станет основой нового этапа в ближайшем будущем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

