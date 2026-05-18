- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 2 мин
Один знак получит шанс начать новый этап, другой вынужден будет пересмотреть свои решения: рунический прогноз на неделю 18–24 мая.
Неделя 18–24 мая принесет энергию перемен и внутренней перезагрузки: руны указывают, что многие ситуации начнут двигаться быстрее, чем вы ожидали. Это период, когда старые сценарии постепенно потеряют силу, а новые возможности начнут проявляться даже там, где недавно был тупик. Для части знаков неделя станет шансом вырваться вперед и изменить ситуацию в свою пользу, а для других моментом честного переосмысления своих планов и приоритетов. Важно не держаться за прошлое и бояться новых решений.
Неделя 18–24 мая станет периодом постепенных, но очень важных изменений: руны указывают на то, что многие процессы начнут выходить на новый уровень или неожиданно изменять направление. То, что долго оставалось неопределенным, станет проясняться, а старые решения могут потерять актуальность. Это время, когда придется быстро адаптироваться к новым обстоятельствам и учиться отпускать больше не работающее. Для кого-то неделя откроет новые возможности и знакомства, а для кого-то станет моментом внутренней перезагрузки и переоценки приоритетов.
Рунический прогноз на 18-24 мая для всех знаков зодиака
Овен — Тейваз
Неделя борьбы и решительных действий. Вам придется отстаивать свои позиции, но это даст результат.
Телец — Феху
денежные способности. Возможны доходы, удачные покупки или новые источники дохода.
Близнецы — Ансуз
Важная информация и новости могут кардинально изменить ваши планы.
Рак — Лагуз
Интуиция станет вашим основным ориентиром. Не игнорируйте внутренние сигналы.
Лев — Соулу
Успех и уверенность. Вы можете получить результат, к которому давно шли.
Дева — Наутиз
Возможны ограничения или задержки. Не торопитесь, ситуация еще изменится.
Весы — Гебо
Поддержка и взаимность. Вы поймете, кто действительно готов быть рядом.
Скорпион — Хагалаз
Резкие изменения могут вынудить вас просмотреть свои планы и привычки.
Стрелец — Райдо
Движение вперед. Хороший период для поездок, новых решений и перемен.
Козерог — Эйваз
Внутренние трансформации. Неделя принесет переосмысление важных вещей.
Водолей — Турисаз
Осторожность и пауза. Не торопитесь с решениями – лучше все тщательно проанализировать.
Рыбы — Перт
Неожиданные события или совпадения могут открыть вам новые возможности.
Общая энергия недели
18–24 мая – это период перехода и постепенного обновления.
То, что сейчас меняется, станет основой нового этапа в ближайшем будущем.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.