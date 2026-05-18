Атака на Москву: авиаэксперт объяснил, как украинские дроны обошли три ряда российской ПВО

Атака на Москву 17 мая

В ночь на 17 мая Украина прорвала российскую ПВО и нанесла успешный удар по Москве. Известно о десятках попаданий и поражений. Украинским военным удалось прорвать дронами три линии противовоздушной обороны в Москве.

Авиационный эксперт Константин Криволап поделился, как это стало возможным, и прокомментировал успехи украинских военных. Об этом пишет 24 Канал.

Авиаэксперт прокомментировал удар по Москве 17 мая

Авиационный эксперт подтвердил информацию о том, что вокруг Москвы есть несколько «колец» противовоздушной обороны. Украинская атака стала возможна не с первой попытки. По его словам, Силы обороны Украины уже несколько раз «прощупывали» московское ПВО, чтобы найти удачные зоны для атаки.

По словам эксперта, Украина работает над несколькими стратегически важными задачами, которые могут заставить Россию пойти на мирные переговоры. В первую очередь это атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру.

«В начале полномасштабной войны Россия добывала около 530 млн. тонн нефти в год. Внутреннее потребление у них было на уровне 300+ млн. тонн. Остальное они экспортировали и зарабатывали большие деньги. После наших атак, по разным данным, в этом году может быть и 400 млн тонн», — сообщил Константин Криволап.

Сейчас у Сил обороны главная задача состоит в том, чтобы Россия была вынуждена закрывать нефтяные скважины. Если у РФ будут проблемы с добычей, переработкой и поставкой нефти, добывать ее больше не будет смысла.

Если Россия начнет массово закрывать нефтяные скважины, ее ждут проблемы с финансированием войны в Украине.

Вторая важная задача, которую сейчас выполняет Украина, выбивает военные мощности россиян. В Московской области расположено большое количество заводов, которые производят компоненты и оружие для войны.

«Вот удар по „Ангстрему“. Если в России кто-то и выпускал такую электронику, то вот этот завод и „Кремний-Эл“. По последнему ударили весной этого года. Других предприятий, способных производить серьезную микроэлектронику для военных систем в России нет», — объясняет авиаэксперт.

Кроме всего, практическая польза есть от самых ударов по Москве и области, ведь это давит на москвичей. С советских времен Москву воспринимали как неприступную крепость, а украинские дроны показывают, что это не так. Украинские атаки дронами влияют на имидж Путина и снижают его рейтинг.

Чем сильнее москвичи будут чувствовать войну, тем больше шансов, что она закончится как можно скорее.

Как украинские дроны прорвали «крепость» Кремля

Напомним, украинская атака на Москву и Подмосковье 17 мая стала одной из самых результативных за все время полномасштабной войны. Несмотря на то, что столичный регион РФ защищает два плотных кольца противовоздушной обороны, украинским силам удалось прорвать защиту.

В результате операции был поражен ряд стратегических объектов российского ВПК и нефтяной инфраструктуры, расположенных как на периферии, так и глубоко внутри оборонительного периметра.

Среди подтвержденных целей — завод микроэлектроники «Ангстрем» в Зеленограде, Солнечногорская нефтеналивная станция и Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, а также заявлялось об ударе по нефтеперекачивающей станции «Володарское».

Этот масштабный удар вызвал значительный резонанс и серьезные репутационные потери Кремля.

