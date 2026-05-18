Деньги "Национального кэшбека" могут сгореть: до какого числа нужно использовать накопленное

Национальный кэшбек

Украинцам напомнили о сроках использования средств, накопленных в рамках программы «Национальный кэшбек». Использовать начисленные выплаты необходимо до 30 июня 2026 включительно, иначе неизрасходованные деньги вернутся в государственный бюджет.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

В ведомстве отметили, что сама программа продолжит действовать в обычном режиме. Пользователи и дальше будут получать компенсации за покупку товаров украинского производства, а выплаты будут поступать после 20 числа следующего месяца.

Сроки выплат по Нацкешбеку

Кешбек за покупки, сделанные в апреле, украинцы получат в конце мая — эти средства также нужно использовать до конца июня. В то же время выплаты за майские покупки начислят уже в июле.

В рамках программы граждане могут получать:

5% кэшбека — за продукты питания, аптечные товары, автотовары и продукцию для сада и огорода;

15% кэшбека — за одежду, обувь, технику, игрушки, товары для ремонта, хобби и отдельные продукты питания, в частности сыры, макароны, овсяную и гречневую крупу.

Проверить, принимает ли товар участие в программе, можно через сервис «Национальный кэшбек» в приложении «Действие» или с помощью сканирования штрихкода.

Накопленные средства можно потратить на:

оплату коммунальных и почтовых услуг;

приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства;

покупку книг и печатной продукции;

продукты украинского производства;

благотворительные взносы и поддержка ВСУ.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо оформить специальную карточку в одном из банков-партнеров, подключить ее в Действия и оплачивать покупки безналично. Кешбек начисляется только на товары, участвующие в программе.

Напомним, с 1 марта средства по программе «Национальный Кэшбэк» будут начислять по-новому. Да, единая ставка 10% заменяется на 5% или 15% — в зависимости от категории товаров.

