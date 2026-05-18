Таропрогноз на неделю 18-24 мая 2026: кому судьба приготовила изменения и новые шансы

Неделя с 18 по 24 мая 2026 года станет периодом переосмысления, внутренних изменений и неожиданных решений. Карты Таро указывают: многие знаки зодиака окажутся на грани нового этапа, где придется отпустить старое и принять новые правила игры.

Это время, когда скрытые процессы становятся заметными, а случайные события могут иметь судьбоносное значение. Для кого-то эта неделя станет прорывом, а для кого-то — завершением изнурительной истории.

Таропрогноз на неделю 18–24 мая 2026 года для всех знаков зодиака

Овен — Колесо Фортуны

Овнам неделя приносит резкие повороты событий и новые возможности. Даже неожиданные изменения в конечном счете сыграют вам на пользу.

Телец — Король Пентаклов

Тельцам карты обещают стабильность, финансовую уверенность и возможность укрепить свои позиции.

Близнецы — Семерка Кубков

Близнецам следует быть внимательными к иллюзиям и пустым обещаниям. Не все возможности будут такими перспективными, как кажется.

Рак — Десятка Кубков

Ракам неделя приносит гармонию, поддержку близких и теплые эмоции. Это хорошее время для семьи и важных разговоров.

Лев — Маг

Львам выпадает сильный период для новых начинаний. Вы сможете повлиять на события и получить желаемый результат.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Девам придется сосредоточиться на работе и деталях. Это неделя дисциплины, обучения и постепенного прогресса.

Весы — Влюбленные

Весам придется сделать немаловажный выбор. Это может относиться к отношениям или жизненным планам.

Скорпион — Башня

Скорпионам следует быть готовыми к резким изменениям. То, что давно держалось только на повадке или иллюзиях, может внезапно завершиться.

Стрелец — Рыцарь Жезлов

Стрельцам неделя приносит энергию, движение и желание действовать. Важно не торопиться настолько, чтобы потерять контроль.

Козерог — Император

Козорогам карты дают стабильность и контроль над ситуацией. Это хороший период для важных решений и укрепления позиций.

Водолей — Звезда

Водолеям неделя приносит надежду, вдохновение и новые перспективы. Вы можете увидеть путь там, где раньше была неопределенность.

Рыбы — Луна

Рыбам следует доверять интуиции, но не разрешать страхам и сомнениям влиять на решения.

ТОП-3 знака, которым больше всего повезет

Львы, Тельцы и Водолеи могут получить лучшие возможности, хорошие новости и поддержку.

Кому следует быть осторожными

Близнецам, Скорпионам и Рыбам следует избегать поспешных решений, конфликтов и самообмана.

Что следует и не стоит делать на этой неделе

Следует:

принимать новые возможности

завершать изнурительные истории

слушать интуицию

Не стоит:

держаться за прошлое

спешить с выводами

игнорировать сигналы судьбы

Общий прогноз на неделю

Неделя 18-24 мая 2026 станет временем сильных внутренних изменений и переоценки. Карты Таро показывают: сейчас многие знаки зодиака могут понять, что настал момент двигаться вперед и перестать бояться нового.

Именно на этой неделе могут произойти события, определяющие направление на ближайшие месяцы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

