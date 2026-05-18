Атака на Москву: авіаексперт пояснив, як українські дрони обійшли три ряди російської ППО

Атака на Москву 17 травня

У ніч на 17 травня Україна прорвала російську ППО та завдала успішного удару по Москві. Відомо про десятки влучань та уражень. Українським військовим вдалося прорвати дронами три лінії протиповітряної оборони у Москві.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап поділився, як це стало можливим, і прокоментував успіхи українських військових. Про це пише 24 Канал.

Авіаексперт прокоментував удар по Москві 17 травня

Авіаційний експерт підтвердив інформацію про те, що навколо Москви є кілька «кілець» протиповітряної оборони. Українська атака стала можливою не з першої спроби. За його словами, Сили оборони України вже декілька разів «промацували» московську ППО, аби знайти вдалі зони для атаки.

За словами експерта, Україна працює над кількома стратегічно важливими завданнями, які можуть змусити Росію піти на мирні переговори. Насамперед це атаки безпілотників на нафтову інфраструктуру.

«На початку повномасштабної війни Росія видобувала близько 530 млн тонн нафти на рік. Внутрішнє споживання у них було на рівні 300+ млн тонн. Решту вони експортували та заробляли значні гроші. Після наших атак, за різними даними, цього року може бути й 400 млн тонн», — повідомив Костянтин Криволап.

Наразі в Сил оборони головне завдання полягає у тому, аби Росія була змушена закривати нафтові свердловини. Якщо РФ матиме проблеми із видобутком, переробленням та постачанням нафти, видобувати її більше не буде сенсу.

Якщо Росія почне масово закривати нафтові свердловини, на неї чекають проблеми з фінансуванням війни в Україні.

Друге важливе завдання, яке зараз виконує Україна, — вибиває військові потужності росіян. У Московській області розташована чимала кількість заводів, які виготовляють компоненти та зброю для війни.

«Ось удар по „Ангстрему“. Якщо в Росії хтось і випускав таку електроніку, то ось цей завод та „Кремній-Ел“. По останньому вдарили навесні цього року. Інших підприємств, які здатні виробляти серйозну мікроелектроніку для військових систем в Росії немає», — пояснює авіаексперт.

Крім усього, практична користь є від самих ударів по Москві та області, адже це тисне на москвичів. З радянських часів Москву сприймали як неприступну фортецю, а українські дрони показують, що це не так. Українські атаки дронами впливають на імідж Путіна і знижують його рейтинг.

Чим сильніше москвичі відчуватимуть війну, тим більше шансів, що вона закінчиться якомога швидше.

Як українські дрони прорвали «фортецю» Кремля

Нагадаємо, українська атака на Москву та Підмосков’я 17 травня стала однією з найрезультативніших за весь час повномасштабної війни. Попри те, що столичний регіон РФ захищають два щільні кільця протиповітряної оборони, українським силам вдалося прорвати захист.

Внаслідок операції було уражено низку стратегічних об’єктів російського ВПК та нафтової інфраструктури, розташованих як на периферії, так і глибоко всередині оборонного периметра.

Серед підтверджених цілей — завод мікроелектроніки «Ангстрем» у Зеленограді, Сонячногірська нафтоналивна станція та Московський нафтопереробний завод у Капотні, а також заявлялося про удар по нафтоперекачувальній станції «Володарское».

Цей масштабний удар викликав значний резонанс та серйозні репутаційні втрати для Кремля.

