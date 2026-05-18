Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

Нові образи Демі Мур у Каннах: акторка продовжує зводити усіх з розуму красою

63-річна акторка Демі Мур цього року одна із членкинь журі на Каннському кінофестивалі, тому з’являється на всіх подіях — виходить на червоні доріжки та відвідує світські заходи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Демі Мур

Демі Мур / © Getty Images

У межах Кінофестивалю відбулася також світська вечеря Women In Motion, організована компанією Kering. Мур прийшла на розкішну подію у фіолетовій сукні Gucci, що підкреслювала фігуру і плечі.

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Вбрання було виконане з тканини з тисненням під рептилію, а носила Мур його з неймовірним кольє від Boucheron.

Також акторка відвідала вручення нагород Trophée Chopard — її щороку присуджує професійне журі на Каннському кінофестивалі двом найталановитішим молодим акторам і акторкам — дебютантам. Мур сяяла у срібній сукні від Tamara Ralph з оригінальною накидкою з пір’ям.

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Раніше Демі постала перед камерами у креативній сукні відтінку фуксії від бренду Matières Fécales.

