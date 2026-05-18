Нові образи Демі Мур у Каннах: акторка продовжує зводити усіх з розуму красою
63-річна акторка Демі Мур цього року одна із членкинь журі на Каннському кінофестивалі, тому з’являється на всіх подіях — виходить на червоні доріжки та відвідує світські заходи.
У межах Кінофестивалю відбулася також світська вечеря Women In Motion, організована компанією Kering. Мур прийшла на розкішну подію у фіолетовій сукні Gucci, що підкреслювала фігуру і плечі.
Вбрання було виконане з тканини з тисненням під рептилію, а носила Мур його з неймовірним кольє від Boucheron.
Також акторка відвідала вручення нагород Trophée Chopard — її щороку присуджує професійне журі на Каннському кінофестивалі двом найталановитішим молодим акторам і акторкам — дебютантам. Мур сяяла у срібній сукні від Tamara Ralph з оригінальною накидкою з пір’ям.
Раніше Демі постала перед камерами у креативній сукні відтінку фуксії від бренду Matières Fécales.