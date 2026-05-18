Белла Хадід сяяла на Каннському кінофестивалі у компанії молодшого брата
Відома красуня вперше прибула на захід у компанії Анвара. Це була неймовірна сімейна поява.
Американська модель Белла Хадід повернулася на Каннський кінофестиваль і традиційно пройшлася по червоному хіднику. Цього року вона відвідала прем’єру фільму Garance, але не сама, а в компанії молодшого брата.
Берра і Анвар Хадіди позували разом на червоній доріжці і тримались за руки, що стало дуже зворушливим моментом вечора. Модель одягла вишукану сукню від Prada перлинного відтінку, що підкреслювала її фігуру і відкривала плечі.
У вбрання не було бретельок, а ліф декорований камінням. Ззаду на спідниці сукні був довгий прямий шлейф. Белла доповнила образ відповідним вільним жакетом і білими туфлями-човниками.
Волосся Хадід зібрала у лаконічну зачіску і додала до образу коштовності з діамантами.
Белла і Анвар — діти мільйонера Мохамеда Хадіда і моделі Йоланди Хадід. У них також є старша сестра Джіджі.