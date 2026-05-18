У мінісукні з пікантним декольте і з сумкою Chanel: Джорджину Родрігес зазнімкували у Каннах
32-річна модель, інфлюенсерка і кохана Кріштіану Роналду у кокетливому аутфіті була помічена у Франції.
Папараці зазнімкували Джорджину Родрігес у готелі Martinez під час Каннського кінофестивалю.
Кохана Кріштіану Роналду була одягнена у кокетливу білу мінісукню з чорним галтером, зав’язаним ззаду на бант, пікантним декольте, драпуванням і спідницею фасону «тюльпан».
Аутфіт Джорджина доповнила чорними мюлями на шпильках і чорною стьобаною сумкою Chanel на рачці-ланцюжку. Волосся вона зібрала в пучок, зробила макіяж з коричневим контуром і довгий молочний манікюр. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри з червоною оправою від Chanel, у вухах — лаконічні сережки з діамантами і перлинами, а на руках — золотий годинник і каблучка з величезним діамантом.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес на Met Gala одягла блідо-м’ятний ансамбль від Ludovic de Saint Sernin, який складався з корсетної сукні і фати-вуалі з білою квітковою вишивкою.