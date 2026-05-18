ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
1 хв

У кобальтовій блузці та чорних штанях: принцеса Раджва підтримала чоловіка на форумі

Йорданська принцеса Раджва супроводжувала свого чоловіка кронпринца Хусейна на форумі Tawasol Forum.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Принцеса Раджва з'явилася на заході у чорних широких штанях, доповнених гарною кобальтовою блузкою від бренду Joseph. Вона відрізнялася модним вузлом на шиї і була заправлена ​​в штани, щоб підкреслити талію.

Образ Раджва доповнила сумкою з м'якої зернистої шкіри від Yves Saint Laurent, волосся заколола шпилькою ззаду, а також одягла сережки-висячки з камінням та зробила легкий макіяж.

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн був одягнений у класичний костюм та білу сорочку, а також обійшовся без краватки.

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Цей вихід у світ кронпари відбувся після того, як наприкінці квітня принцеса Раджва відсвяткувала свій 32-й день народження. Тоді її чоловік поділився з підписниками свого Instagram милим сімейним портретом, на якому вони двоє були зображені зі своєю півторарічною дочкою принцесою Іман.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
211
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie