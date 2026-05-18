У кобальтовій блузці та чорних штанях: принцеса Раджва підтримала чоловіка на форумі
Йорданська принцеса Раджва супроводжувала свого чоловіка кронпринца Хусейна на форумі Tawasol Forum.
Принцеса Раджва з'явилася на заході у чорних широких штанях, доповнених гарною кобальтовою блузкою від бренду Joseph. Вона відрізнялася модним вузлом на шиї і була заправлена в штани, щоб підкреслити талію.
Образ Раджва доповнила сумкою з м'якої зернистої шкіри від Yves Saint Laurent, волосся заколола шпилькою ззаду, а також одягла сережки-висячки з камінням та зробила легкий макіяж.
Кронпринц Хусейн був одягнений у класичний костюм та білу сорочку, а також обійшовся без краватки.
Цей вихід у світ кронпари відбувся після того, як наприкінці квітня принцеса Раджва відсвяткувала свій 32-й день народження. Тоді її чоловік поділився з підписниками свого Instagram милим сімейним портретом, на якому вони двоє були зображені зі своєю півторарічною дочкою принцесою Іман.