Пішли під воду і не повернулися: на Мальдівах знайшли тіла чотирьох італійців

На Мальдівах виявили тіла чотирьох італійських аквалангістів, які зникли безвісти минулого тижня під час наукової місії з підводного плавання.

Про це повідомило Unilad.

Хто загинув під час інциденту

Зазначається, що загиблі були членами команди Генуезького університету, які досліджували підводну печеру на глибині близько 50 метрів на атолі Вааву в четвер, 14 травня. До складу групи входили:

Моніка Монтефальконе — доцент кафедри екології Генуезького університету;

Джорджія Соммакал — її дочка;

Федеріко Гуальтьєрі — морський біолог;

Мюріель Одденіно — дослідниця.

Тіло п’ятого члена групи, інструктора з дайвінгу Джанлуки Бенедетті, військові знайшли невдовзі після аварії в день інциденту. За попередніми даними, тіла решти чотирьох італійців перебували в тій самій підводній печері.

Перебіг пошукової операції

За інформацією місцевої влади, тіла загиблих знайшла команда висококваліфікованих фінських та мальдівських дайверів. Пошукова операція відновилася сьогодні, 18 травня.

До цього її призупиняли через трагедію: у суботу, 16 травня, від кесонної хвороби під час пошукових робіт помер мальдівський водолаз-рятувальник, сержант-майор Мохаммед Махуді.

«Смерть водолаза Національних сил оборони Мальдів під час занурення в пошуках зниклих туристів є причиною глибокого суму для мене та для кожного громадянина Мальдів. Це новина, яка розбиває серце», — зазначив президент Мальдів Мохамед Муїцзу.

Обставини та версії події

Цей інцидент вважається найгіршим нещасним випадком під час окремого дайвінгу на Мальдівах. Зазначається, що офіційне обмеження для рекреаційного дайвінгу в країні становить 30 метрів (98 футів), тоді як група перебувала на глибині близько 50 метрів.

Адвокат туроператора, який організовував поїздку, у коментарі італійському виданню Corriere della Sera заперечив, що компанія давала дозвіл або знала про наміри дайверів занурюватися на глибину, яка перевищує місцеві ліміти.

Зі свого боку, Генуезький університет у п’ятницю, 15 травня, підтвердив, що група виконувала наукову місію з моніторингу морського середовища та вивчення впливу зміни клімату на тропічне біорізноманіття.

Моніка Монтефальконе, яка загинула

Чоловік Моніки Монтефальконе, Карло Соммакал, у коментарі італійському виданню La Repubblica назвав свою дружину «експертом» з підводного плавання, яка мала досвід у 5000 занурень.

«Вона знає, що робити навіть у скрутні часи», — сказав він.

Наразі причина смерті дослідників залишається предметом офіційного розслідування.

