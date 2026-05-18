Людина може годинами дивитися у дзеркало, ненавидіти «дефект», якого майже ніхто не помічає, уникати людей, відмовлятися фотографуватися та навіть боятися виходити з дому. І справа тут не у марнославстві чи «надмірній любові до зовнішності», як часто думає оточення.

Йдеться про дисморфофобічний розлад — стан, який психіатри називають одним із найболючіших і водночас найнедооцінених психічних розладів сучасності, про це розповіло видання The New York Times.

Сучасна людина бачить своє обличчя частіше, ніж будь-коли в історії. Ми дивимося на себе у фронтальній камері, у Zoom, Instagram, TikTok, на фото та у дзеркалах ліфтів і магазинів. І поступово зовнішність перетворюється не просто на частину нашої ідентичності, а на щось, що ніби визначає власну цінність.

На цьому фоні дедалі більше психологів говорять про дисморфофобічний розлад тіла (body dysmorphic disorder (BDD)) — психічний стан, за якого людина патологічно зациклюється на уявних або мінімальних «дефектах» зовнішності.

Що таке дисморфофобічний розлад

Дисморфофобія — це психічний розлад, за якого людина витрачає зададто багато часу на переживання через свою зовнішність. Важливого розуміти, що мова йде не про «примхи» чи звичайне невдоволення собою.

Люди з цим розладом переживають справжні страждання. Те, що іншим здається непомітним, як от маленький прищик, форма носа, текстура шкіри, волосся чи тіло, для них може мати катастрофічний вигляд.

Психіатри пояснюють, що людина буквально не здатна бачити себе цілісно. Вона концентрується на одній деталі настільки сильно, ніби ця «недосконалість» перекреслює всю її зовнішність.

Це можна порівняти із плямою на вікні, людина дивиться на маленький слід і починає вірити, що зіпсоване все скло.

Не марнославство — а психічний біль

Найбільший міф про дисморфофобію полягає у тому, що це «надмірна любов до зовнішності». Насправді все навпаки. Люди з BDD часто відчувають сором, ненавидять власне відображення, бояться осуду, переконані, що їм відмовлять через зовнішність і вважають себе «непридатними» для любові чи близькості.

Через це вони можуть уникати соціального життя, відмовлятися від роботи чи навчання, ізолюватися, проводити години перед дзеркалом і постійно шукати підтвердження від інших.

Людина не помічає, що проблема психологічна

Одна з найскладніших особливостей дисморфофобії те, що людина часто не усвідомлює, що має психічний розлад. Вона щиро вірить, що проблема не в її тривозі, а в обличчі чи тілі.

Саме тому багато людей роками ходять до косметологів, дерматологів, стоматологів, пластичних хірургів чи естетистів, але не звертаються до психотерапевта чи психіатра. Парадоксально, але спроби «виправити» зовнішність часто лише підсилюють тривогу та зацикленість.

Соцмережі та фільтри

Сьогодні психотерапевти дедалі частіше говорять про вплив соцмереж на дисморфофобію. Фільтри створили новий нереалістичний стандарт зовнішності з ідеальною шкірою, «симетричним» обличчям, відсутністю текстури та «правильними» пропорціями.

Людина звикає бачити себе відредагованою і починає сприймати реальне обличчя як «неправильне». Дехто проводить години за розгляданням себе у фронтальній камері чи навіть спілкується з ШІ-ботами та постійно питає «Що в мені не так?», «Що треба виправити?» чи «Я маю потворний вигляд?». І це лише посилює тривожний цикл.

Небезпека від невдоволення власним тілом

Дисморфофобічний розлад часто супроводжується іншими психічними станами, наприклад, обсесивно-компульсивним розладом (ОКР), депресією, соціальною тривогою чи залежностями. Особливо тривожним фактом є те, що люди з дисморфофобією мають дуже високий рівень суїцидальних думок.

Дослідження показують, що приблизно дві третини людей із BDD протягом життя переживають суїцидальні думки, а значна частина здійснює спроби самогубства.

Саме тому фахівці наголошують, що цей розлад не можна знецінювати фразами на кшталт «Ти просто надто зациклена(ий) на собі», «Та все у тебе нормально» чи «Не вигадуй».

Лікування дисморфофобії

Хороша новина полягає у тому, що цей розлад лікується. Одним із найефективніших методів вважається когнітивно-поведінкова терапія (КПТ). Вона допомагає людині поступово зменшувати залежність від «ритуалів», переставати постійно перевіряти себе у дзеркалі, вчитися бачити себе цілісно та знижувати рівень тривоги.

У деяких випадках також застосовують медикаментозне лікування — препарати групи інгібіторів зворотного захоплення серотоніну.

Фахівці підкреслюють, що найкращі результати дає поєднання психотерапії та підтримки психіатра.

Одна з ключових ідей терапії за BDD — допомогти людині повернути відчуття власної багатовимірності, бо дисморфофобія звужує особистість до одного «дефекту».

Терапевти часто просять пацієнтів буквально створювати карту власної ідентичності, а саме: ким я є, що люблю, про що мрію та що робить мене мною поза зовнішністю.

Це важливе нагадування, що людина — це не лише її обличчя чи тіло.

