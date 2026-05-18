Україна створила першу власну КАБ: бомба готова до бою

В Україні виготовили нову зброю — першу власну керовану авіабомбу. Перша українська КАБ уже готова до бойового застосування. Її вдалося створити завдяки 17 місяцям розроблення та гранту від Brave1.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Україна почала виготовляти власні КАБи

Міністр оборони Михайло Федоров поділився новими успіхами українського оборонного сектора. За його словами, Україна тепер може виготовляти власні КАБи — керовані авіабомби.

Наразі відомо, що авіабомба пройшла всі необхідні випробування та може застосовуватися на фронті.

«Продовжуємо розвивати українські high-tech рішення для фронту. Учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування», — пише Федоров.

Розроблення української КАБ тривало 17 місяців. Вона має унікальну конструкцію і створена з урахуванням потреб та умов сучасної війни.

Федоров підкреслив, що українська КАБ — не копія західних чи радянських рішень, а власне розроблення українських інженерів.

Нова українська КАБ може ефективно уражати укріплення, командні пункти та інші ворожі цілі на десятки кілометрів углиб.

Міністерство оборони вже закупило у виробника першу партію таких керованих авіабомб.

Бойова частина української КАБ — 250 кг.

Наразі українські пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування КАБ в умовах війни.

Україна переходить від імпорту до створення власної high-tech зброї, аби отримати технологічну перевагу на полі бою.

«Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни», — повідомив Михайло Федоров.

Виробники зброї змінюють пріоритети через війну в Україні

Нагадаємо, європейські країни НАТО, враховуючи досвід війни в Україні, дедалі більше наголошують на створенні масового та недорогого озброєння замість дефіцитних високотехнологічних систем.

Експерти та представники оборонного сектору, зокрема нідерландської компанії Robin Radar, зазначають, що прагнення створити бездоганну зброю призводить до затримок, тоді як простіші рішення, готові навіть на 80%, ефективно працюють тут і зараз.

Українська оборонна модель демонструє високу гнучкість завдяки швидкому циклу виробництва та миттєвому впровадженню змін на основі відгуків військових.

Україна робить ставку на прагматизм та власні розроблення. Прикладом такого підходу є створення вітчизняних балістичних ракет FP-7 і FP-9, які за своїми характеристиками нагадують американські ATACMS: вони матимуть суттєві переваги та будуть вдвічі дешевшими.

