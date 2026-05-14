Китайський ПЗРК FN-16 / © 160 окрема механізована бригада ЗСУ

Військові аналітики зауважили, що на озброєнні ЗСУ з’явилися переносні зенітно-ракетні комплекси FN-16 китайського виробництва. Незрозуміло, як вони потрапили до України, оскільки Китай раніше прямо заявляв, що не постачатиме зброю жодній зі сторін конфлікту.

У виданні Defence-Blog звернули увагу на фоторепортаж 160-ї окремої механізованої бригади, де в руках українських бійців були китайські ПЗРК.

Відомо, що ця зброя активно постачається на експорт з Китаю до багатьох країн Азії та Африки.

Співрозмовники видання припустили, що FN-16 могли бути частиною військових поставок з Ірану в Ємен. Раніше США підтверджували перехоплення таких вантажів зі зброєю, яку потім передали Україні.

Зрештою, конфіскація китайської зброї часто відбувається під час конфліктів на різних театрах військових дій. Тобто про постачання цих ПЗРК з Китаю, очевидно, не йдеться.

Що відомо про китайські ПЗРК

FN-16 — це експортний варіант китайського ПЗРК QW-2, який своєю чергою є копією радянського комплексу «Игла».

Ракета цього комплексу має інфрачервону головку самонаведення і призначена для ураження літаків та вертольотів на малій висоті.

FN-16 надає піхотним підрозділам можливість боротися з повітряними загрозами власними силами без залучення мобільних зенітно-ракетних комплексів.

