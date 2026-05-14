Без світла, їжі та догляду: в Харкові дитину забрали від наркозалежної матері
У Харкові з небезпечних умов вилучили 12-річну дівчинку. Мати вживала наркотики та покинула дитину в квартирі без світла й їжі.
У Харкові поліція забрала 12-річну дівчинку з квартири, де були відсутні елементарні умови для життя. Дитина була сама вдома, а в помешканні не було ні їжі, ні світла, ні газу.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Факт небезпечного перебування дитини виявили прокурори Новобаварської окружної прокуратури разом з ювенальними поліцейськими та працівниками служби у справах дітей.
За словами правоохоронців, під час перевірки помешкання з’ясувалося, що матері дівчинки вдома не було. Сама дитина була голодною і брудною. Крім того, встановлено, що вона не відвідувала школу.
«Дитина повідомила, що мати систематично зловживає наркотичними речовинами. У квартирі були відсутні електропостачання, газопостачання, водопостачання і продукти харчування», — зазначили у пресслужбі прокуратури.
Повідомляється, що через загрозу життю і здоров’ю правоохоронці ухвалили рішення про негайне вилучення дівчинки. Наразі її доправили до міської лікарні для обстеження та надання необхідної медичної допомоги.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Санкція статті передбачає відповідальність за нехтування батьківськими обов’язками, що спричинило тяжкі наслідки.
