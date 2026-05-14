Без світла, їжі та догляду: в Харкові дитину забрали від наркозалежної матері

У Харкові врятували 12-річну дівчинку з жахливих умов / © Харківська обласна прокуратура

Реклама

У Харкові поліція забрала 12-річну дівчинку з квартири, де були відсутні елементарні умови для життя. Дитина була сама вдома, а в помешканні не було ні їжі, ні світла, ні газу.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Факт небезпечного перебування дитини виявили прокурори Новобаварської окружної прокуратури разом з ювенальними поліцейськими та працівниками служби у справах дітей.

Реклама

За словами правоохоронців, під час перевірки помешкання з’ясувалося, що матері дівчинки вдома не було. Сама дитина була голодною і брудною. Крім того, встановлено, що вона не відвідувала школу.

«Дитина повідомила, що мати систематично зловживає наркотичними речовинами. У квартирі були відсутні електропостачання, газопостачання, водопостачання і продукти харчування», — зазначили у пресслужбі прокуратури.

У Харкові врятували 12-річну дівчинку з жахливих умов / © Харківська обласна прокуратура

Повідомляється, що через загрозу життю і здоров’ю правоохоронці ухвалили рішення про негайне вилучення дівчинки. Наразі її доправили до міської лікарні для обстеження та надання необхідної медичної допомоги.

У Харкові врятували 12-річну дівчинку з жахливих умов / © Харківська обласна прокуратура

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Санкція статті передбачає відповідальність за нехтування батьківськими обов’язками, що спричинило тяжкі наслідки.

Реклама

У Харкові врятували 12-річну дівчинку з жахливих умов / © Харківська обласна прокуратура

У Харкові врятували 12-річну дівчинку з жахливих умов / © Харківська обласна прокуратура

У Харкові врятували 12-річну дівчинку з жахливих умов / © Харківська обласна прокуратура

У Харкові врятували 12-річну дівчинку з жахливих умов / © Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, на Закарпатті під час моніторингу в одній із громад виявили багатодітну родину, де восьмеро неповнолітніх дітей ніколи не відвідували школу чи дитячий садок, не вміють читати й писати, а також тривалий час залишалися без належної медичної допомоги.

Також ми писаи, що в Черкасах чоловік стріляв в одному з мікрорайонів міста через те, що діти зірвали бузок.

Новини партнерів