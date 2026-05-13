На Закарпатті виявили родину, де восьмеро дітей ніколи не ходили до школи (фото)

Омбудсмен заявив про критичну ситуацію у багатодітній родині на Закарпатті

Реклама

На Закарпатті під час моніторингу в одній із громад виявили багатодітну родину, де восьмеро неповнолітніх дітей ніколи не відвідували школу чи дитячий садок, не вміють читати й писати, а також тривалий час залишалися без належної медичної допомоги.

Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков.

За його словами, у сім’ї загалом виховують 13 дітей, із яких восьмеро — неповнолітні. Під час перевірки з’ясувалося, що діти роками не навчалися та фактично були позбавлені доступу до базових соціальних послуг.

Реклама

На Закарпатті восьмеро дітей роками залишалися поза увагою соцслужб Фото Андрій Крючков.

Крім того, у деяких дітей помітили ознаки захворювань, які потребують термінового медичного обстеження та, ймовірно, оперативного лікування.

«За зовнішніми ознаками окремі діти мають захворювання, які потребують невідкладного медичного обстеження, встановлення діагнозу та вирішення питання щодо можливого оперативного втручання», — зазначив Крючков.

Також представники омбудсмена звернули увагу на неналежні умови проживання родини. У будинку частково відсутня підлога, стіни мають щілини, а речі та постіль зберігаються просто на землі.

Про родину в громаді знали

За словами Крючкова, попри те, що про родину знали в громаді, сім’я не перебувала на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.

Реклама

«Це свідчить про відсутність належної системної роботи з раннього виявлення дітей, які потребують захисту, оцінки їхніх потреб та соціального супроводу», — наголосив він.

Після перевірки інформацію передали до правоохоронних органів, Закарпатської ОВА та керівництва громади. Омбудсмен також поставив вимогу організувати медичне обстеження дітей, оцінити умови проживання сім’ї та забезпечити дітям доступ до освіти і соціальної підтримки.

В Офісі омбудсмена запевнили, що ситуація перебуватиме на контролі до повного відновлення прав дітей.

Нагадаємо, у дитсадку Львова зафіксовано спалах сальмонельозу. До лікарні потрапили діти та працівники закладу, а причиною отруєння могло стати недостатньо оброблена курятина.

Реклама

Новини партнерів