На Львівщині судитимуть батьків немовляти: дитину госпіталізували з тяжкими хворобами

На Львівщині судитимуть батьків шестимісячного хлопчика, яких підозрюють у неналежному догляді за дитиною. У неї діагностували чимало захворювань.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Умови проживання

Деталі справи про неналежний догляд за дитиною

Наприкінці січня малюка доправили до лікарні з туберкульозом, менінгоенцефалітом, грипом та іншими захворюваннями. Медики також зафіксували сильний дефіцит ваги й порушення роботи організму.

Як встановили правоохоронці, стан дитини пов’язаний із тим, що батьки не забезпечили належні умови проживання, вчасно не звернулися до лікарів і не надали необхідної допомоги.

У родині, яка проживає у Львівському районі, виховували семеро дітей віком від шести місяців до десяти років. Батьки офіційно не працювали, сім’я перебувала під наглядом соціальних служб.

Діти

Після інциденту дітей вилучили із сім’ї та влаштували до спеціалізованих закладів. Батькам загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі, також перевіряють дії служб, які супроводжували родину.

Раніше йшлося про те, що на Львівщині у багатодітної родини вилучили сімох дітей через небезпечні умови проживання: після того, як у немовляти виявили туберкульоз, а дворічна дитина отримала сильні опіки і вчасно не отримала допомогу, соцслужби втрутилися — родина вже була під наглядом, дітей забрали до притулку та лікарні, матері оголосили підозру, тоді як батько наполягає, що зможе виправити ситуацію і повернути дітей.

