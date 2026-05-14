Гірша за м’ясо та жири: кардіохірург назвав "здорову" їжу, яка гарантовано знищує ваше серце

Лікарі радять відмовитись від ультраоброблених вуглеводів

У сучасному світі мільйони людей щодня споживають продукти, які повільно та непомітно знищують їхню серцево-судинну систему. Багато з цих продуктів маскуються під здорову їжу, проте саме вони стають головною причиною інфарктів та потрапляння пацієнтів на операційний стіл.

Про це у своєму відеоблозі попереджає американський кардіохірург Філіп Овадія, який за свою медичну кар’єру виконав понад три тисячі операцій на відкритому серці.

Головний ворог серця — не м’ясо, а популярні вуглеводи

Лікар пояснює, що під час операції, відкриваючи грудну клітку пацієнта, він буквально бачить наслідки неправильного харчування. За його словами, артерії часто бувають забиті м’якими, нестабільними та запальними бляшками, які раптово розриваються і блокують кровообіг, або ж твердими кальцинованими відкладеннями, що поступово «душать» кровопостачання.

Протягом останніх 60 років людям активно нав’язували думку, що головними винуватцями серцевих захворювань є червоне м’ясо та насичені жири. Проте хірург наголошує: ця гіпотеза застаріла. Справжньою причиною, яка провокує інсулінорезистентність, хронічне підвищення рівня цукру в крові, запалення та накопичення вісцерального жиру, є високооброблені вуглеводи.

Які продукти варто негайно прибрати з раціону

Кардіохірург зазначає, що небезпеку несуть не лише очевидні солодощі чи солодка газована вода. Під прицілом опинилася їжа, яку багато хто їсть на сніданок або обирає як швидкий перекус:

білий хліб та бублики;

сухі сніданки та пластівці;

крекери, чипси та макарони;

батончики з мюслями (гранолою);

фруктові соки та йогурти з наповнювачами;

вівсянка швидкого приготування.

Ба більше, навіть ті продукти, які агресивно рекламуються як максимально корисні (наприклад, знежирена гранола, цільнозерновий хліб або рисові хлібці), насправді переповнені рафінованими вуглеводами.

«Ця їжа постійно підвищує рівень цукру в крові. Вона сприяє хронічному запаленню і змушує організм накопичувати вісцеральний жир. Вона створює саме те запальне середовище, яке перетворюється на м’які бляшки, через які мої пацієнти щотижня отримують інфаркти та потрапляють до операційної», — застерігає Філіп Овадія.

Чим замінити небезпечну їжу: поради медиків

Кардіохірург настійно рекомендує повністю виключити оброблені вуглеводи з раціону, адже саме вони завдають найбільшої шкоди судинам. Натомість варто перейти на справжню, цільну їжу: якісні тваринні білки, свіжі овочі та корисні жири у їхній природній формі.

Із цією позицією погоджуються й інші авторитетні лікарі, додає видання LADBible. Зокрема, кардіохірург Джеремі Лондон також закликає пацієнтів триматися подалі від продуктів, які містять штучні добавки та інгредієнти, але майже не мають жодної поживної цінності. Він пропонує просте правило: уникати будь-якої їжі, якої б ніколи не знайшлося на кухні вашої бабусі.

Своєю чергою лікар Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) Кріс ван Туллекен робить ще жорсткіший та категоричніший висновок. За його даними, ультраоброблена їжа вже офіційно «обігнала тютюн як головна причина передчасної смерті на планеті Земля».

