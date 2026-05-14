Без света, еды и ухода: в Харькове ребенка забрали у наркозависимой матери

В Харькове спасли 12-летнюю девочку из ужасных условий / © Харьковская областная прокуратура

В Харькове полиция забрала 12-летнюю девочку из квартиры, где отсутствовали элементарные условия для жизни. Ребенок был сам дома, а в доме не было ни еды, ни света, ни газа.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Факт опасного пребывания ребенка обнаружили прокуроры Новобаварской окружной прокуратуры вместе с ювенальными полицейскими и работниками службы по делам детей.

По словам правоохранителей, во время проверки квартиры выяснилось, что матери девочки дома не было. Сам ребенок был голодным и грязным. Кроме того, установлено, что она не посещала школу.

«Ребенок сообщил, что мать систематически злоупотребляет наркотическими веществами. В квартире отсутствовали электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и продукты питания», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Сообщается, что из-за угрозы жизни и здоровью правоохранители приняли решение о немедленном изъятии девочки. Ее доставили в городскую больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком). Санкция статьи предусматривает ответственность за пренебрежение родительскими обязанностями, что повлекло тяжкие последствия.

