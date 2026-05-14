"У мене немає мотивації, у мене є дисципліна": унікальна історія Усика від футболу до абсолютного чемпіона

Олександр Усик / © Associated Press

Сьогодні Олександр Усик — це обличчя світового боксу, людина, яка об’єднала всі пояси та готується до унікального бою з Ріко Верховеном біля Пірамід Гізи, який в Україні транслюватиме Київстар ТБ. Але цей шлях розпочався не з перемог, а з боротьби за життя в лікарняній палаті та важкого вибору між футбольними бутсами й боксерськими рукавичками.

ТСН.ua розповідає найцікавіші історію зі шляху на вершину українського чемпіона.

Дитяча хвороба та футбол

Майбутній чемпіон народився в Сімферополі, але значну частину дитинства провів у селі Риботин на Чернігівщині. У 7 років Олександр важко захворів — двостороння пневмонія. Хвороба була настільки агресивною, що лікарі давали невтішні прогнози.

«У мене була двостороння пневмонія, яка переходила у туберкульоз, але такого, Слава Богу, не сталося. Я практично 320 днів із 365 був у лікарні», — зізнався Усик в одному з інтервʼю.

Саме тоді в лікарні до нього прийшов священник, що стало початком його глибокої віри. А щоб зміцнити імунітет, лікар порадив займатися спортом на свіжому повітрі. Після цього, у житті Олександра з’явився футбол.

Усик не просто грав у футбол тренувався у команді сімферопольської «Таврії». Він мав чудову швидкість і бачення поля, але в 15 років кар’єру довелося завершити.

Причина була прозаїчною — гроші. Футбольна секція потребувала значних витрат: бутси, форма, поїздки на змагання. Родина Усика жила скромно і не могла потягнути такі витрати.

«Я прийшов у бокс, бо там не треба було платити за тренування. Футбол був дуже дорогим видом спорту для моєї сім’ї. Я просто вибрав те, що було доступним», — розповідав чемпіон.

Перший «провал» у боксі

Коли 15-річний Олександр прийшов до залу боксу до Сергія Лапіна, у того спочатку були сумніви. У боксі 15 років вважається «пенсійним» віком для початку. Крім того, хлопець виглядав надто худим.

Перед боєм із Тайсоном Ф’юрі сам Усик згадував, як батько переконував його зайнятися боксом. «Батько казав, що в мене може вийти. Я дивувався: „Тату, я непогано граю у футбол, який бокс? Там б’ють“. А він відповідав: „Для того, щоб тебе не били, маєш бити ти“», — розповідав Усик.

У цій цитаті — майже вся драматургія раннього Усика. Він не романтизував бокс. Не рвався в ринг. Навпаки — для нього це був спорт, де «б’ють», тоді як футбол уже був зрозумілим і близьким.

На першому ж спарингу Усика «перевірили на міцність» і він отримав серйозну прочуханку від досвідченішого боксера. Але замість того, щоб кинути все, Олександр прийшов наступного дня. Саме тоді Лапін побачив у юному хлопцеві неабиякий характер.

Сергій Лапін пізніше розповідав в інтерв’ю: «Він був як пластилін — дуже сприйнятливий. Те, що іншим доводилося пояснювати місяцями, Сашко схоплював за кілька тренувань».

Усик в дитистві / Фото з соцмереж боксера

Усик пішов із футболу, але футбол залишився з ним у боксі. Його зброя в рингу — не лише руки. Це ноги, баланс, координація і відчуття простору. Саме за це його часто називають «Котом». Це прізвисько повʼязане з його спритністю, швидкою роботою ніг і технічністю.

Усик не схожий на класичного надважковаговика, який просто стоїть навпроти суперника і намагається перебити його силою. Він постійно зміщується, змінює кути, «фінтить», заходить з іншого боку і змушує суперника бити туди, де його вже немає.

У цьому є щось дуже футбольне. Футболіст шукає вільну зону. Усик робить те саме в рингу. У футболі велике значення мають темп, координація і правильний рух. Усик переніс цю логіку в бокс.

Багато супертяжів б’ються як танки. Усик б’ється так, ніби він усе ще на полі: не стоїть на місці, постійно змінює напрямок і змушує суперника бігти за його ритмом.

Сотні аматорських боїв і олімпійське золото

Після переходу в бокс Усик дуже швидко почав прогресувати. Його аматорський шлях став фундаментом усієї майбутньої кар’єри. В аматорах Усик виграв 335 із 350 боїв.

У 2012 році він здобув золото Олімпіади в Лондоні у ваговій категорії до 91 кг. У фіналі майбутній «абсолют» переміг італійця Клементе Руссо за очками і здобув олімпійський титул у важкій вазі.

Саме після тієї перемоги Усик станцював легендарний гопак у рингу. Це був не просто жест радості. Це був момент, коли світ побачив не лише сильного боксера, а й яскравого персонажа — українця, який не приховує себе і не намагається вписатися в чужий шаблон.

Тоді почав формуватися образ Усика, якого пізніше полюблять навіть люди, далекі від боксу — серйозний у роботі, дивний у комунікації, емоційний, іронічний, але майже математично точний у рингу.

Батько, який встиг побачити олімпійський тріумф, але не встиг привітати сина особисто

Після лондонського золота в історії Усика стався один із найболючіших моментів. Буквально за кілька днів після перемоги, коли Олександр ще перебував у Лондоні та готувався до повернення, його батько, Олександр Анатолійович, раптово помер. У різних інтерв’ю Усик не раз повертався до цієї теми, і ці спогади завжди звучать особливо емоційно.

«Я приїхав, поклав йому медаль у руку і сказав: „Ось, батя, ми це зробили“. Це був найважчий момент у моєму житті», — пригадує боксер.

Батько для Усика був тим, хто сказав йому спробувати бокс, вірив у нього навіть тоді, коли сам Олександр ще не бачив майбутнього у цьому спорті.

Після перемоги над Тайсоном Ф’юрі у 2024 році в Ер-Ріяді Усик знову говорив про батька. Перше, що він зробив ставши абсолютним чемпіоном у надважкій вазі це здійняв очі до неба і промовив: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили! Ми це зробили!».

Тому кожна велика перемога Усика — це ще й продовження тієї давньої розмови між батьком і сином.

Сім’я — головна опора чемпіона

За яскравим образом Усика-чемпіона є ще одна важлива частина його історії — сім’я. Він нечасто робить особисте життя центром уваги, але в ключові моменти постійно повертається до теми, дружини, дітей і дому.

Олександр Усик одружений із Катериною Усик. Пара виховує чотирьох дітей: доньок Єлизавету і Марію та синів Кирила і Михайла. Молодша донька Марія народилася у січні 2024 року.

Усик наголошував, що родина для нього — частина внутрішньої опори. Після великих боїв він часто говорить не лише про пояси чи суперників, а про людей, заради яких продовжує працювати.

Один із найсильніших епізодів стався після перемоги над Даніелем Дюбуа на «Вемблі» у 2025 році. Усик опублікував чорно-біле фото, на якому він у рукавицях обіймає дружину Катерину просто після бою. Підпис був короткий і дуже особистий: «Ти моя підтримка, ти — моє все».

Ще один важливий символ — його боксерські шорти. Усик не раз виносив у ринг дуже особисті написи. У бою проти Тайсона Ф’юрі у травні 2024 року на задній частині пояса його шортів було написано «Марія» — ім’я наймолодшої доньки, яка народилася у січні того ж року.

Олександр Усик у шортах з написом «Марія» під час бою проти Тайсона Фʼюрі 2024 року. / © Associated Press

І це не єдиний такий випадок. У 2019 році, коли Усик дебютував у надважкій вазі проти Чазза Візерспуна, на поясі його шортів був напис «Ліза» — ім’я старшої доньки боксера. А раніше на шортах Усика також з’являвся напис «KATERINA» — ім’я його дружини.

Тому для Усика ринг — це не лише місце, де він виходить за титулами, а простір, куди він символічно бере з собою близьких. Імена на шортах виглядають як маленькі особисті обереги

«У мене немає мотивації. У мене є дисципліна»

Історію Усика легко подати як історію таланту, але сам він часто пояснює свій успіх дисципліною.

«У мене немає мотивації. У мене є дисципліна», — казав Усик, пояснюючи, що люди часто чекають особливого настрою, але насправді вирішальним є перший крок і готовність робити роботу. Саме це дуже точно характерезує весь його спортивний шлях. Він міг зупинитися ще в дитинстві, коли не вистачало грошей на футбол. Міг не прийняти бокс. Міг не витримати аматорську школу чи не піти у профі.

Після Олімпіади Усик все ж перейшов у професійний бокс. У 2016 році він став чемпіоном світу за версією WBO у крузервейті. А у 2018 році виграв фінал World Boxing Super Series проти Мурата Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі. Це був момент, коли Усик перестав бути просто «дуже сильним українським боксером» і здобув першу «професійну корону».

Після абсолютного чемпіонства у крузервейті Усик зробив крок, який багато хто вважав надто ризикованим та перейшов у надважку вагу.

Важковаговики, одразу почали ставитися до «новачка» як до боксера, якого зможуть задавити своїми габаритами, але саме там його футбольно-боксерська природа стала ще небезпечнішою. Усик не намагався перетворитися на типового супертяжа. Він не став битися як повільніший, але важчий боксер. Він приніс у хевівейт те, що зробило його особливим: ноги, темп, кути, витривалість і здатність постійно змушувати суперника думати.

Усик почав перемагати своїх суперників одного за одним, і квінтесенцією всього шляху стала перемога над Тайсоном Ф’юрі розділеним рішенням суддів і здобуття звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Український боксер, який був меншим за свого суперника, пережив складний відрізок у середині бою, але повернувся і змусив Ф’юрі отримати відлік у дев’ятому раунді.

Олександр Усик після здобуття титулу асолютного чемпіона / © Associated Press

Різниця в габаритах була очевидною ще на зважуванні: перед першим боєм Ф’юрі важив 118,8 кг, а Усик — 105,9 кг. Тобто британець був майже на 13 кг важчий.

Але в рингу вирішували не лише кілограми. Вирішували рух, витривалість і здатність Усика змінювати бій тоді, коли суперник уже думає, що починає його контролювати.

У липні 2025 року Усик ще раз підтвердив свій статус. Він переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді на «Вемблі» і знову став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Після цієї перемоги його професійний рекорд став 24-0.

Цей епізод важливий, бо підкреслив, що Усик не був випадковим абсолютним чемпіоном. Він не просто один раз виграв великий бій. а знову і знову доводив, що його стиль працює навіть там, де логіка габаритів нібито має бути проти нього.

Новий виклик — бій проти Верховена

Після перемог над найсильнішими боксерами епохи Усик отримав ще один незвичний виклик — бій із Ріко Верховеном, легендою кікбоксингу з Нідерландів. Поєдинок Усик — Верховен запланований на 23 травня 2026 року в Єгипті біля пірамід Гізи. В Україні офіційним транслятором поєдинкустала платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Вона покаже повний вечір боксу, а також додатковий контент напередодні: пресконференцію 21 травня та зважування 22 травня.

Цей бій виглядає як новий розділ у кар’єрі Усика. Верховен не класичний боксер із великою професійною кар’єрою в рингу, а один із найвідоміших кікбоксерів сучасності. Саме тому інтрига тут не лише спортивна, а й майже кінематографічна: абсолютний чемпіон боксу проти короля кікбоксингу, ринг біля пірамід, різні школи єдиноборств і суперник, який значно відрізняється від тих, кого Усик проходив раніше.

Для історії Усика це логічне продовження його кар’єри. Колись він пішов із футболу в бокс, потім із крузервейту до надважкої ваги, де багато хто сумнівався в його шансах. Тепер він знову виходить у незвичну зону — проти бійця з іншого виду спорту.

