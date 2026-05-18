За тиждень ДТЕК повернув світло 318 тисячам родин після обстрілів

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 11 по 17 травня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 389 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 318 тис. родин», - йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Дніпропетровщині, де за тиждень енергетикам вдалось повернути електрику майже 217 тисячам родин.

Реклама

Водночас на Донеччині за цей час енергетики повернули світло понад 43 тисячам сімей.

На Одещині, енергосистема якої також не перестає бути мішенню для ворога, минулого тижня вдалося повернути світло в оселі 39,2 тис. родин місцевих мешканців.

Крім того на Київщині у той же період вдалося відновити електропостачання 19,1 тис. домівок, що також були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, тиждень тому енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електроенергію в домівки 340 тисяч родин після ворожих атак.

Реклама

Новини партнерів