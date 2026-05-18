ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

За тиждень ДТЕК повернув світло 318 тисячам родин після обстрілів

Протягом минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію в домівки 318 тисяч сімей, що були без світла внаслідок ворожих атак.

Коментарі

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«З 11 по 17 травня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 389 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 318 тис. родин», - йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Дніпропетровщині, де за тиждень енергетикам вдалось повернути електрику майже 217 тисячам родин.

Водночас на Донеччині за цей час енергетики повернули світло понад 43 тисячам сімей.

На Одещині, енергосистема якої також не перестає бути мішенню для ворога, минулого тижня вдалося повернути світло в оселі 39,2 тис. родин місцевих мешканців.

Крім того на Київщині у той же період вдалося відновити електропостачання 19,1 тис. домівок, що також були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, тиждень тому енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електроенергію в домівки 340 тисяч родин після ворожих атак.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie