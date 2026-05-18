Трамп знову дивиться на Гренландію: США ведуть закриті переговори про майбутнє острова

Гренландія

Реклама

США, Гренландія та Данія вже кілька місяців проводять закриті переговори у Вашингтоні щодо майбутнього арктичного острова.

За даними The New York Times, Вашингтон домагається значно ширшої військової та економічної ролі в Гренландії після заяв Дональда Трампа про можливе встановлення контролю над островом.

Переговори між представниками США, Гренландії та Данії, яка відповідає за зовнішню політику острова, тривають близько чотирьох місяців. Формально вони мали б знизити напругу після погроз Трампа щодо можливого силового захоплення Гренландії та не допустити кризи всередині НАТО.

Реклама

Однак гренландські політики побоюються, що запропоновані США умови можуть суттєво обмежити суверенітет острова на десятиліття вперед.

Чого хочуть США

За даними видання, Вашингтон прагне переглянути давню оборонну угоду з Данією 1951 року, щоб гарантувати безстрокову присутність американських військ у Гренландії — навіть у разі, якщо острів у майбутньому здобуде незалежність.

Крім того, США хочуть вийти за межі суто військових питань. Американська сторона, як стверджується, домагається фактичного права вето на великі інвестиційні угоди в Гренландії, щоб не допустити посилення впливу Росії чи Китаю.

Йдеться також про співпрацю у сфері природних ресурсів. Гренландія багата на нафту, уран, рідкісноземельні метали та інші критично важливі корисні копалини, хоча значна частина цих ресурсів розташована під льодовиками.

Реклама

Військова присутність США може зрости

Пентагон паралельно просуває плани щодо посилення військової інфраструктури в Арктиці. За інформацією NYT, американські військові вже вивчали можливості використання аеропорту часів Другої світової війни, порту та потенційних місць для розміщення військ у Нарсарсуаку на півдні Гренландії.

Командувач Північного командування США генерал Грегорі Гійо заявив, що Гренландія має стати частиною ширшої мережі радарів і військових баз, до якої також входитимуть об’єкти на Алясці та в Канаді. За його словами, США потрібні глибоководний порт і база для ротації сил спеціальних операцій.

У Гренландії бояться втрати реальної незалежності

Гренландські посадовці заявляють, що не заперечують проти більшої присутності американських військових, однак виступають проти умов, які можуть позбавити острів самостійності у стратегічних рішеннях.

Член парламенту Гренландії Юстус Хансен заявив, що в разі ухвалення американських вимог острів фактично не матиме «справжньої незалежності».

Реклама

«Ми могли б із таким самим успіхом підняти свій прапор лише наполовину», — сказав він.

Голова парламентського комітету із закордонних справ Піпалук Лінге також заявила, що переговори створюють відчуття тиску.

«Найкращий результат — просто не зазнати вторгнення або контролю», — сказала вона.

Чому Гренландія важлива для США

Інтерес Вашингтона до Гренландії пов’язаний не лише з ресурсами, а й із безпекою в Арктиці. Через зміну клімату танення льодовиків відкриває нові маршрути та доступ до регіону, який стає дедалі важливішим у протистоянні США, Росії та Китаю.

Реклама

Китай уже намагався посилити присутність у Гренландії через інфраструктурні проєкти. Зокрема, 2018 року китайська державна компанія була серед претендентів на будівництво нових аеропортів на острові, але після тиску США Гренландія обрала данську компанію.

Саме тому Вашингтон хоче створити механізм перевірки великих інвестицій, щоб не допустити приходу компаній, пов’язаних із Пекіном або Москвою.

Данія може отримати більше впливу

Попри прагнення Гренландії до більшої автономії, нинішні переговори можуть мати парадоксальний наслідок: замість розширення самостійності острова вони можуть посилити роль Данії.

Оскільки Гренландія не має власних потужних розвідувальних можливостей для перевірки іноземних інвесторів, сторони обговорюють варіант, за якого таку перевірку проводитиме Копенгаген за участю США.

Реклама

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що майбутнє острова мають визначати самі гренландці, а не Вашингтон чи будь-яка інша зовнішня сила.

«Питання незалежності Гренландії та відносин між Гренландією і Данією — це те, що ми повинні вирішувати всередині країни. Американці чи хтось інший не мають у це втручатися», — сказав він.

Чому ситуація знову може загостритися

Гренландські політики побоюються, що після зниження уваги США до війни в Ірані Трамп може знову повернутися до теми острова. Деякі місцеві посадовці навіть називали символічні дати, коли варто бути особливо обережними, зокрема день народження Трампа 14 червня та День незалежності США 4 липня.

Поки що переговори далекі від завершення. Однак у Гренландії вже відкрито заявляють: будь-яка угода не повинна перетворити острів на територію, де ключові рішення ухвалюватимуть не його мешканці.

Реклама

Новини партнерів