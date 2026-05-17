Фінляндія підняла реактивні винищувачі через дрони і підозрілих людей на кордоні з РФ — що відомо
У Фінляндії посилили контроль повітряного простору. Винищувачі Hornet помітили на південному сході країни після повідомлень про загрозу в Латвії.
У Фінляндії в неділю, 17 травня, зафіксували польоти винищувачів F/A-18 Hornet у південно-східних регіонах країни та у провінції Пірканмаа. У Силах оборони Фінляндії підтвердили, що на тлі безпекової ситуації контроль повітряного простору було посилено.
Про це повідомляє Yle.
Вранці у прикордонних районах Латвії також оголосили попередження про можливу загрозу в повітрі. Сповіщення надійшло жителям на мобільні телефони.
За даними латвійських військових, у повітряному просторі країни перебував безпілотник. Згодом повідомили, що загроза минула.
Hornet у небі: військові пояснили причину посиленого контролю
У Фінляндії пояснили, що частина польотів винищувачів пов’язана з Днем пам’яті загиблих військових, який відзначають 17 травня.
Зокрема, у Куопіо винищувач F/A-18 Hornet здійснить демонстраційний проліт над меморіальним кладовищем у парку Sankaripuisto під час церемонії покладання квітів.
Також проліт винищувача запланований у Тампере над кладовищем Kalevankangas, де проходитиме пам’ятний захід.