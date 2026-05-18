В Україні цьогоріч не посадили жодного корупціонера: чим закінчуються суди

За перші чотири місяці 2026 року українські суди ухвалили понад 800 рішень у корупційних справах, проте жоден фігурант не отримав реального терміну ув’язнення. Абсолютна більшість справ завершується грошовими штрафами.

Про це свідчить статистика від Opendatabot.

За перші чотири місяці цього року українські суди ухвалили 814 рішень у справах, пов’язаних із корупцією.Більшість із них — 91% — стосувалася порушень у сфері фінансового контролю: проблем із деклараціями, помилок у звітності або несвоєчасного подання документів. Водночас справи про реальне хабарництво становили лише 6% від загальної кількості.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснюють таку статистику тим, що кримінальні корупційні провадження трапляються рідше та розглядаються судами роками. Натомість адміністративні порушення значно швидше доходять до суду, тому й становлять основну частину реєстру.

Усі рішення, ухвалені 2026 року, передбачали лише штрафи — без ув’язнення чи громадських робіт. Найменший штраф становив 850 грн, а максимальний — 34 тис. грн.

Серед характерних випадків цього року — спроба «домовитися» з прикордонником за 300 євро та пропозиція поліцейським 100 — 200 дол. після ДТП у стані сп’яніння. В обох епізодах суди призначили однакове покарання — штраф у 34 тис. грн.

Для порівняння, торік в окремих найтяжчих справах суди призначали реальні терміни ув’язнення — до 10 років.

Найбільше судових рішень у корупційних справах цьогоріч зафіксовано у Львівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Загалом кількість таких справ скоротилася на 27% порівняно з 2025 роком.

До слова, у березні ВАКС засудив народну депутатку від «Слуги народу» Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колеснік до двох років ув’язнення кожну. Їх визнали винними в отриманні хабаря за обіцянку внести чоловіків призовного віку до системи «Шлях» для виїзду за кордон. Окрім того, суд на три роки заборонив Марченко обіймати посади в органах влади, а Колеснік — працювати в організаціях, пов’язаних із оформленням дозволів на перетин кордону.

У квітні Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову, засудивши його до 6 років увʼязнення за зловживання службовим становищем, що завдало державі збитків на понад 2 млрд грн. Судова тяганина тривала майже 9 років. Сам Насіров своєї провини не визнав і просив скасувати вирок. З урахуванням зарахованого терміну попереднього ув’язнення (за формулою день за два), експосадовцю залишилося провести за ґратами майже 5 років.

