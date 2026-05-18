Ексдепутат набрав кредитів на 140 млн грн та втік за кордон: деталі

Ексдепутата Хмельницької облради викрили на розкраданні 140 млн грн держбанку та тоннах чужого ріпаку

Колишній депутат Хмельницької обласної ради роками брав кредити у держбанку через підставні фірми і не повертав гроші.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Агробізнесмен та колишній депутат Хмельницької облради отримав у державному банку кредит майже на 80 млн грн для свого фермерського господарства. За ці кошти він справді купив 90 тракторів. Сумлінно гасив борг та виглядав як надійний позичальник.

Далі, маючи техніку на руках, він заклав її банку та отримав другий кредит на 70 млн грн нібито на поповнення обігових коштів. А щоб не викликати підозр, паралельно запустив третій кредит — вже через підконтрольні фіктивні компанії, які не вели жодної реальної діяльності. Так до рук шахрая потрапило ще 35 млн грн.

Усі три кредити склали близько 185 млн грн. При цьому жодного наміру їх повертати чоловік не мав.

Заставні трактори він розпродав третім особам. Слідству вдалося розшукати 46 із 90 машин. Їх реалізували, частково погасивши борг перед банком. У підсумку збитки держбанку склали 140 млн грн.

Паралельно на Криворіжжі слідство викрило схему розкрадання агропродукції. Через фіктивну фірму підозрюваний із спільниками замовили у фермерів понад 800 тонн ріпаку. Для ілюзії чесності частково оплатили поставки й обіцяли повну оплату. Проте, отримавши весь товар, вивезли його на експорт і припинили розрахунки. Збитки фермерського господарства сягнули 11 млн грн.

Зараз підозрюваний переховується за кордоном. Вирішується питання про міжнародний розшук.

