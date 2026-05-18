Экс-депутат набрал кредитов на 140 млн грн и сбежал за границу: детали

Экс-депутат Хмельницкого облсовета разоблачен на хищении 140 млн грн госбанка и тоннах чужого рапса

Бывший депутат Хмельницкого областного совета годами брал кредиты в госбанке через подставные фирмы и не возвращал деньги.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Агробизнесмен и бывший депутат Хмельницкого облсовета получил в государственном банке кредит почти на 80 млн грн для своего фермерского хозяйства. За эти деньги он действительно купил 90 тракторов. Добросовестно гасил долг и выглядел как надежный заемщик.

Далее, имея технику на руках, он заложил ее банку и получил второй кредит на 70 млн грн якобы на пополнение оборотных средств. А чтобы не вызывать подозрений, параллельно запустил третий кредит уже через подконтрольные фиктивные компании, которые не вели никакой реальной деятельности. Так в руки мошенника попало еще 35 млн грн.

Все три кредита составили около 185 млн грн. При этом ни малейшего намерения их возвращать мужчина не имел.

Закладные тракторы он распродал третьим лицам. Следствию удалось разыскать 46 из 90 машин. Их реализовали, частично погасив долг перед банком. В результате убытки госбанка составили 140 млн грн.

Параллельно на Криворожье следствие разоблачило схему хищения агропродукции. Через фиктивную фирму подозреваемый с сообщниками заказали у фермеров более 800 тонн рапса. Для иллюзии честности частично оплатили поставки и обещали полную оплату. Однако, получив весь товар, вывезли его на экспорт и прекратили расчеты. Убытки фермерского хозяйства составили 11 млн грн.

Сейчас подозреваемый скрывается за границей. Решается вопрос о международном розыске.

