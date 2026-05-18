У вишуканому ансамблі з тризубом: українська акторка Анастасія Пустовіт на фотоколі у Каннах
На 79-му Каннському кінофестивалі відбудеться прем’єра фільму «Весна» режисера Ростислава Кирпиченка.
Картина знята спільно Україною, Литвою і Францією, а її презентація відбудеться у секції «Спеціальні сеанси».
Одну з ролей у стрічці зіграла українська акторка Анастасія Пустовіт. Разом із колегами по фільму та режисером Анастасія вийшла на фотокол на Лазуровому узбережжі, де позувала фотографам.
Акторка обрала для заходу стримане, але дуже вишукане вбрання. Анастасія поєднала жакет з коміром-стійкою та легку шифонову спідницю до підлоги. Жакет прикрашав герб України, що був вишитий чорними і білими нитками.
Образ акторка доповнила прозорими рукавичками, гостроносими туфлями і срібними прикрасами. Також сяяла на безіменному пальці її руки каблучка, але ім’я свого коханого вона приховує, відомо лише, що він військовий і у стосунках пара близько п’яти років.
Сюжет фільму «Весна» розгортається в окупованій Україні, де російські військові забороняють ховати страчених українських цивільних. Тому 35-річний священник Андрій змушений зберігати тіла вбитих перед тим, як їх відправлять до братських могил. Але він чинить таємний опір: ідентифікує загиблих, повертає тіла родинам і забезпечує гідне поховання.