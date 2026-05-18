У вишуканому ансамблі з тризубом: українська акторка Анастасія Пустовіт на фотоколі у Каннах

Анастасія Пустовіт, Бартас Ждановичюс та Кястутіс Ціценас / © Getty Images

Реклама

Картина знята спільно Україною, Литвою і Францією, а її презентація відбудеться у секції «Спеціальні сеанси».

Одну з ролей у стрічці зіграла українська акторка Анастасія Пустовіт. Разом із колегами по фільму та режисером Анастасія вийшла на фотокол на Лазуровому узбережжі, де позувала фотографам.

Анастасія Пустовіт, Бартас Ждановичюс та Кястутіс Ціценас / © Getty Images

Акторка обрала для заходу стримане, але дуже вишукане вбрання. Анастасія поєднала жакет з коміром-стійкою та легку шифонову спідницю до підлоги. Жакет прикрашав герб України, що був вишитий чорними і білими нитками.

Реклама

Образ акторка доповнила прозорими рукавичками, гостроносими туфлями і срібними прикрасами. Також сяяла на безіменному пальці її руки каблучка, але ім’я свого коханого вона приховує, відомо лише, що він військовий і у стосунках пара близько п’яти років.

Анастасія Пустовіт / © Getty Images

Сюжет фільму «Весна» розгортається в окупованій Україні, де російські військові забороняють ховати страчених українських цивільних. Тому 35-річний священник Андрій змушений зберігати тіла вбитих перед тим, як їх відправлять до братських могил. Але він чинить таємний опір: ідентифікує загиблих, повертає тіла родинам і забезпечує гідне поховання.

Новини партнерів