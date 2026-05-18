Шоу-бизнес
193
1 мин

В изысканном ансамбле с трезубом: украинская актриса Анастасия Пустовит на фотоколе в Каннах

На 79-м Каннском кинофестивале состоится премьера фильма «Весна» режиссера Ростислава Кирпиченко.

Юлия Каранковская
Анастасия Пустовит, Бартас Ждановичюс и Кястутис Циценас

Картина снята совместно Украиной, Литвой и Францией, а ее презентация состоится в секции «Специальные сеансы».

Одну из ролей в ленте сыграла украинская актриса Анастасия Пустовит. Вместе с коллегами по фильму и режиссером Анастасия вышла на фотокол на Лазурном побережье, где позировала фотографам.

Актриса выбрала для мероприятия сдержанный, но очень изысканный наряд. Анастасия соединила жакет с воротником-стойкой и легкую шифоновую юбку в пол. Жакет украшал тризуб, который был вышит черными и белыми нитками.

Образ актриса дополнила прозрачными перчатками, остроносыми туфлями и серебряными украшениями. Также сияло на безымянном пальце ее руки кольцо, но имя своего возлюбленного она скрывает, известно лишь, что он военный и в отношениях пара около пяти лет.

Анастасия Пустовит / © Getty Images

Сюжет фильма «Весна» разворачивается в оккупированной Украине, где российские военные запрещают хоронить казненных украинских гражданских. Поэтому 35-летний священник Андрей вынужден хранить тела убитых перед тем, как их отправят в братские могилы. Но он оказывает тайное сопротивление: идентифицирует погибших, возвращает тела семьям и обеспечивает достойное захоронение.

