В изысканном ансамбле с трезубом: украинская актриса Анастасия Пустовит на фотоколе в Каннах

Анастасия Пустовит, Бартас Ждановичюс и Кястутис Циценас / © Getty Images

Картина снята совместно Украиной, Литвой и Францией, а ее презентация состоится в секции «Специальные сеансы».

Одну из ролей в ленте сыграла украинская актриса Анастасия Пустовит. Вместе с коллегами по фильму и режиссером Анастасия вышла на фотокол на Лазурном побережье, где позировала фотографам.

Актриса выбрала для мероприятия сдержанный, но очень изысканный наряд. Анастасия соединила жакет с воротником-стойкой и легкую шифоновую юбку в пол. Жакет украшал тризуб, который был вышит черными и белыми нитками.

Образ актриса дополнила прозрачными перчатками, остроносыми туфлями и серебряными украшениями. Также сияло на безымянном пальце ее руки кольцо, но имя своего возлюбленного она скрывает, известно лишь, что он военный и в отношениях пара около пяти лет.

Анастасия Пустовит / © Getty Images

Сюжет фильма «Весна» разворачивается в оккупированной Украине, где российские военные запрещают хоронить казненных украинских гражданских. Поэтому 35-летний священник Андрей вынужден хранить тела убитых перед тем, как их отправят в братские могилы. Но он оказывает тайное сопротивление: идентифицирует погибших, возвращает тела семьям и обеспечивает достойное захоронение.

