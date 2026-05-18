В України будуть нові далекобійні ракети: хто вироблятиме

Ілюстрація ракети RUTA Block 3 компанії Destinus

Компанія Destinus та німецький концерн Rheinmetall прискорюють розробку нової ракети RUTA Block 3. Вона матиме дальність до 2000 кілометрів, а її випробування пройдуть в Україні.

Про це повідомили у Destinus.

Терміни та особливості розробки

За даними розробника, льотні випробування нової системи заплановані на 2027 рік. RUTA Block 3 створюється на базі архітектури ракети RUTA, яка вже пройшла шлях від бойового застосування до серійного виробництва. Нова модифікація дозволить розширити це сімейство до класу далекобійних систем. Водночас контроль над розробкою залишатиметься за європейською стороною.

Відомо, що Block 3 оснастять турбореактивним двигуном нового покоління — збільшеним Destinus T220 (зараз перебуває на стадії проєктування). А також бойовою частиною масою 250 кілограмів. Ракета поєднуватиме автономну навігацію для роботи в умовах пригніченого сигналу GNSS із системами термінального виявлення та наведення.

Розподіл ролей між країнами

Виробничий процес та інженерні роботи розподілені між кількома європейськими країнами. Зокрема, у Нідерландах розташований інженерно-конструкторський центр та головний майданчик компанії Destinus, де вже триває масштабне серійне виробництво першої версії ракети RUTA Block 1.

Водночас Україна долучиться до розробки та оперативних випробувань нової модифікації Block 3, а також створить центр для випуску її ключових компонентів.

Крім того, у Німеччині спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems відповідатиме за високотемпове виробництво, сертифікацію та фінальну інтеграцію цих систем для Бундесверу та інших замовників.

Еволюція сімейства ракет RUTA

Попередні версії ракети вже перебувають на різних етапах реалізації:

RUTA Block 1 серійно виготовляється в Нідерландах.

RUTA Block 2 була розроблена за підтримки української платформи Brave1 і наразі проходить льотні випробування в Україні. Масштабування її виробництва планується у 2026 році.

На німецькому майданчику Rheinmetall в Унтерлюссі випуск модифікацій RUTA Block 1 та Block 2 планують розпочати у 2026–2027 роках як доповнення до нідерландських потужностей. Виробництво Block 3 на цьому заводі стартує пізніше — після завершення льотних випробувань та сертифікації.

Усі роботи з проектування, виготовлення та експорту озброєння здійснюватимуться з дотриманням національного і європейського законодавства, правил експортного контролю та за наявності необхідних дозволів від державних органів.

