Правило “двох стін” більше не працює: топ найбезпечніших укриттів під час ракетних ударів

Експерт пояснив, де ховатись під час ракетних ударів

Ворог продовжує тероризувати українські міста, завдаючи масованих ударів як уночі, так і посеред дня.

Які об’єкти є набагато надійнішими за власну квартиру та чому під час тривоги варто шукати міцні конструкції — ТСН.ua розповів експерт із безпеки, керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном Клуб» Ігор Молодан.

Топ-1: паркінг та метро

Найбільш надійними для захисту фахівець називає саме споруди подвійного призначення. Це наземні або підземні об’єкти (паркінги, метро, склади, підвали), які в мирний час використовуються за своїм основним призначенням, але під час воєнного стану слугують офіційними сховищами.

Ігор Молодан: «Споруди подвійного призначення — це більш безпечно, ніж сидіти в квартирі під час атаки. Я б радив громадянам спускатися до підземних паркінгів, ТЦ, станцій метро. Все, що розташовано під землею — більш безпечніше».

За словами експерта, якщо поруч немає офіційного бомбосховища, звичайний підземний перехід може стати чудовою альтернативою, яка врятує від уламків та вибухової хвилі.

Топ-2: підвали будинків

Одним із хороших варіантів для укриття Ігор Молодан називає підвал монолітного будинку, який облаштований під укриття — його конструкція є досить стійкою до пошкоджень.

Проте експерт підкреслює, що тут українці часто стикаються з реальним ланцюгом проблем: не всі підвали облаштовані під сховища, а багато з них взагалі закриті, перебувають у приватній власності або занедбані.

Ігор Молодан: «Влада повинна постійно перевіряти стан таких приміщень. А щодо перебування під час тривоги, то звичайно, що підвальне приміщення більш безпечніше, ніж знаходитися під час атаки в квартирі. Тому громадянам варто знаходити такі приміщення і спускатися до них під час повітряних атак, тим більше, що ворог б’є ракетами переважно вночі, а останнім часом тероризує і вдень, і вночі».

Чому не можна ховатись у панельних будинках

Фахівець погоджується, що люди, які вирішують пересидіти повітряну атаку у панельному будинку у ванній, туалеті або в коридорі — ризикують. Проте в умовах міських обстрілів це завжди питання вірогідності. Найперше, від чого захищає закритий простір — це уламки та розбите скло. Проте під час удару ракети, цей будинок просто складеться.

«Щодо випадку прямого влучання ракети у панельний будинок, то тут вже не врятує ні ванна, ні дві стіни, бо вони просто „складуться», — пояснив експерт.

Саме тому експерти вкотре наголошують: за наявності інформації про загрозу застосування балістичних чи крилатих ракет, за першої можливості необхідно спускатися до підземних укриттів, паркінгів чи станцій метро, оскільки міцність конструкцій наземних панельних багатоповерхівок не розрахована на подібні надпотужні удари.

