В Украине будут новые дальнобойные ракеты: кто будет производить

Иллюстрация ракеты RUTA Block 3 компании Destinus

Компания Destinus и немецкий концерн Rheinmetall ускоряют разработку новой ракеты RUTA Block 3. Она будет иметь дальность до 2000 километров, а ее испытания пройдут в Украине.

Сроки и особенности разработки

По данным разработчика, лётные испытания новой системы запланированы на 2027 год. RUTA Block 3 создается на базе архитектуры ракеты RUTA, уже прошедшей путь от боевого применения до серийного производства. Новая модификация позволит расширить это семейство до класса дальнобойных систем. В то же время, контроль над разработкой будет оставаться за европейской стороной.

Известно, что Block 3 оснастят турбореактивным двигателем нового поколения — увеличенным Destinus T220 (сейчас находится на стадии проектирования). А также боевой частью массой 250 кг. Ракета будет совмещать автономную навигацию для работы в условиях подавленного сигнала GNSS с системами терминального обнаружения и наводки.

Распределение ролей между странами

Производственный процесс и инженерные работы распределены между рядом европейских стран. В частности, в Нидерландах расположен инженерно-конструкторский центр и главная площадка компании Destinus, где уже идет масштабное серийное производство первой версии ракеты RUTA Block 1.

В то же время, Украина присоединится к разработке и оперативным испытаниям новой модификации Block 3, а также создаст центр для выпуска ее ключевых компонентов.

Кроме того, в Германии совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems будет отвечать за высокотемповое производство, сертификацию и финальную интеграцию этих систем для Бундесвера и других заказчиков.

Эволюция семейства ракет RUTA

Предыдущие версии ракеты уже находятся на разных этапах реализации:

RUTA Block 1 серийно производится в Нидерландах.

RUTA Block 2 была разработана при поддержке украинской платформы Brave1 и проходит летные испытания в Украине. Масштабирование ее производства планируется в 2026 году.

На немецкой площадке Rheinmetall в Унтерлюсе выпуск модификаций RUTA Block 1 и Block 2 планируется начать в 2026-2027 годах в качестве дополнения к нидерландским мощностям. Производство Block 3 на этом заводе стартует позже после завершения летных испытаний и сертификации.

Все работы по проектированию, изготовлению и экспорту вооружения будут производиться с соблюдением национального и европейского законодательства, правил экспортного контроля и при наличии необходимых разрешений от государственных органов.

