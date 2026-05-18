Затонув і “законсервувався” на 500 років: у морі виявили майже неушкоджене судно епохи Відродження

Вчені виявили в безодні затонулий корабель епохи Відродження / © The Daily Galaxy

Біля узбережжя Франції археологи дослідили унікальне затонуле торгове судно XVI століття, яке понад 500 років пролежало на глибині більш як 2500 метрів. Через екстремальну глибину корабель майже не постраждав від розграбування та людського втручання.



Знахідку, яку назвали «Камарат 4», випадково виявили у березні 2025 року під час операції ВМС Франції на морському дні неподалік Раматюеля, біля Сен-Тропе. У квітні 2026 року до місця крушіння відправили дистанційно керований підводний апарат.

За три дні робот зробив 67 тисяч знімків і підняв на поверхню кілька артефактів — три керамічні глечики та тарілку. Один із глечиків нині перебуває в лабораторії в Марселі. Його бірюзові та шафранові геометричні орнаменти вперше побачили після кількох століть під водою.

Декоровані глеки з христограмами та квітковими мотивами вказують на майстерні XVI століття у Лігурії. / © The Daily Galaxy

Що відомо про затонуле судно

За оцінками археологів, довжина корабля становила близько 30 метрів, а ширина — приблизно 7 метрів. Ймовірно, це було італійське торгове судно, яке прямувало з Лігурії до французького узбережжя.

На місці трощі виявили шість гармат. Таке озброєння було типовим для торгових кораблів, які перевозили цінний вантаж і могли стати мішенню для піратів або ворожих суден.

Окрім гармат, на дні знайшли якорі, котли та велику кількість кераміки. Археологи побачили сотні глазурованих глечиків і тарілок, частина яких досі лежить на морському дні, а частина може бути похована в мулі.

Фахівці припускають, що посуд виготовили у майстернях Генуї або Савони. Деякі вироби прикрашені христограмою «IHS», інші — квітковими мотивами, рибами та геометричними орнаментами.

Чому знахідка важлива

Археологи вважають вантаж корабля цінним джерелом інформації про морську торгівлю епохи Відродження. Оскільки письмових джерел того періоду збереглося небагато, такі знахідки допомагають краще зрозуміти торговельні маршрути, виробництво та повсякденну економіку середземноморських портів.

Через глибину понад 2500 метрів дістатися до судна можуть лише спеціалізовані апарати. Людські водолази на такій глибині працювати не здатні, тому всю операцію виконували за допомогою підводного робота, розрахованого на занурення до 4000 метрів.

Піднімати артефакти довелося надзвичайно обережно: будь-який різкий рух або піднятий осад міг пошкодити крихкі предмети. За словами дослідників, частина кераміки, піднятої з великих глибин, може руйнуватися під час транспортування через перепади тиску та фізичне навантаження.

На дні знайшли не лише артефакти

Поруч із уламками корабля камери також зафіксували сучасне сміття — пластикові пляшки, рибальські сітки, алюмінієві банки та упаковання. Дослідники кажуть, що після захоплення від унікальної знахідки це стало неприємним нагадуванням про масштаб забруднення морів.

Точні координати судна французькі військові не розкривають. Археологи планують продовжити дослідження, створити детальнішу цифрову модель місця крушіння та, можливо, підняти на поверхню нові артефакти.

Нагадаємо, археологи дізналися нові подробиці про технології будівництва та ремонту кораблів у часи Римської республіки завдяки дослідженню уламків судна, яке затонуло близько 2200 років тому біля узбережжя сучасної Хорватії. Неочікувано головною знахідкою для науковців став не вантаж корабля, а його гідроізоляційне покриття, у якому збереглися частинки пилку.

