Тейлор Свіфт з’явилася на публіці у сережках, які раніше належали Елізабет Тейлор

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / © Getty Images

Співачка Тейлор Свіфт потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку зі своїм нареченим Тревісом Келсі. Пара йшла разом і трималась за руки, обоє були у вишуканих вечірніх ансамблях.

Тейлор одягла золоту сукню в від бренду Maria Lucia Hohan, що мала плісування, вирізи на боках та тонкі бретельки. Фасон сукні ідеально підкреслював фігуру суперзірки, а її довжина дозволяла роздивитись босоніжки від Aquazzura.

Однак головним акцентом образу Тейлор стали коштовності, адже лук вона доповнила прикрасами легендарної акторки Елізабет Тейлор. Вони виготовлені із золота і опалів.

Елізабет Тейлор у сережках, які тепер носить Тейлор Свіфт, 1999 рік / © Getty Images

Експерт Адам Фокс з Fox Estate Jewelry поділився відео в Instagram, в якому припустив, що Келсі, можливо, придбав цей унікальний комплект для своєї майбутньої нареченої. Прикраси були вперше продані на аукціоні Christie’s 2011 року за 6000 доларів, а пізніше, 2025 року, компанією Fox через 1stDibs за 125 000 доларів.

Продаж відбувся «під час Різдва», — сказав Фокс у своєму відео, а покупцем був спортивний агент — не зовсім його звичайний клієнт.

«Ми продали цей набір під час різдвяного сезону, наприкінці 2025 року, і це було дивно, бо це був комплект за шестизначну суму, і, здається, його купив спортивний агент. Усе перевірили, відправили, усе було нормально, але я подумав: „Дивно, якась дивна угода“. А потім сьогодні вранці я прокидаюся й бачу допис в Instagram — і виявляється, що цей набір купила або для себе, або для когось Тейлор Свіфт. Є фотографії, де вона їх носить.

Здається, це було на червоній доріжці якогось галазаходу. Напевно, там це й згадувалося, просто я забув. Тож я не знаю, чи це купив Тревіс Келсі для Тейлор Свіфт, чи сама Тейлор Свіфт, але я просто зіставив факти — там був спортивний агент. І мене щоразу вражає, як ці речі колись носила й мала у власності Елізабет Тейлор, потім вони зникли на роки, а згодом їх купила одна з найбільш фотографованих людей у світі. Неймовірно», — сказав Фокс.

