- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 271
- Час на прочитання
- 3 хв
Елізабет Тейлор на "Оскарі": пять найгарніших суконь акторки з церемонії
Елізабет Тейлор — легендарна акторка, яка прославилась ролями, активізмом, скандальними романами та любов’ю до дуже дорогих коштовностей. Також зірка була бажаною гостею на багатьох світських заходах і церемоніях, зокрема щорічному врученні золотих «Оскарів».
Сама вона також була лауреаткою цієї престижної нагороди. Тейлор отримала дві премії «Оскар» за найкращу жіночу роль у фільмах «Баттерфілд, 8» (1961) та «Хто боїться Вірджинії Вулф?» (1967). Також вона отримала почесну гуманітарну нагороду імені Джина Хершолта 1993 року. Загалом акторку номінували на премію п’ять разів.
Та у роки, коли Тейлор не була серед номінанток, вона всерівно тішила шанувальників своїми розкішними образами. Ми пропонуємо подивитись на п’ять найгарніших суконь легенди, які вона одягла на церемонію.
1953 рік
Того разу акторка прийшла на церемонію у романтичный сукні-бюстьє, яку створила відома костюмерка Едіт Гед. У вбрання Тейлор було багато шарів легкого тюлю на ліфі і спідниці, а на талії сукню прикрашав приголомшливий корсет, який робив її надзвичайно тонкою, а квіткова вишивка додавала романтики. Образ Елізабет доповнила вишуканими діамантовими сережками, сатиновим клатчем та хутряною накидкою.
Згідно Daily Express, саме ця сукня з «Оскара», яку носила акторка, якимось чином потрпила на секондхенд, де її знайшла учасниця шоу Antiques Roadshow.
«Багато років тому ми з подругою були в нашій щорічній антикварній подорожі. У маленькому антикварному магазинчику в Іллінойсі я побачила цю сукню — вона висіла на стіні, прибита кількома цвяхами. Мене одразу до неї потягнуло, тому що вона була просто неймовірною. А потім я помітила всередині ярлик, який здався мені дуже цікавим».
На ярлику всередині сукні — за яку героїня заплатила лише 20 доларів — було надруковано на машинці ім’я Елізабет Тейлор і серійний номер.
1961 рік
Сукня, яку акторка одягла, була створена брендом Christian Dior для колекції Haute Couture весна-літо 1961, а називалося воно Soiree a Rio і у ній вона отримала золоту статуетку у категорії «Найкраща жіноча роль». Кутюрна сукня зірки була виконана у двох кольорах — верхній топ був ніжно-салатового відтінку, а спідниця була білою та у формі тюльпана. Талія вбрання була яскраво виражена, її також прикрашав широкий зелений пояс та малинова квітка з тканини. З одного боку спідницю прикрашала вишивка гладдю у вигляді квітів та невеликих жуків.
Після церемонії Тейлор називала сукню «щасливим талісманом«, і брала її з собою у подорожі ще протягом 10 років та потім просто віддала співробітникам, які протягом понад 50 років дбайливо зберігали вбрання.
1969 рік
Тейлор одягла довгу шифонову сукню кольору барвінку, яку для неї створила художниця з костюмів від Едіт Хед. На її шиї акторки сяяв легендарний 69-каратний діамант Taylor-Burton, подарований їй Річардом Бертоном. Натовп був у захваті від Тейлор того дня, оскільки вона випромінювала голлівудський гламур, елегантність та легку безтурботність.
Цей образ Елізабет на «Оскарі» залишається одним із найвідоміших моментів в історії моди, адже акторка носила своє романтичне вбрання та діаманти як королева. Барвінкову сукню акторки продали на аукціоні Christie’s за 167 500 доларів.
1976 рік
Того року акторці випала часть закрити церемонію виголовши промову. Для такої нагоди вона обрала приголомшливу червону шифонову сукню-бюстьє від Halston, пошиту для неї за індивідуальним замовленням.
Вбрання було лаконічного вільного прямого фасону, але підкреслювало груди. Акторка співпрацювала з дизайнером для створення цієї сукні і він супроводжував її на церемонії, адже на той час її шлюб з Річардом Бертоном добіг кінця. Сукню Тейлор доповнила брошкою-метеликою від Boucheron, яку прикріпила на ліф.
1987 рік
Елізабет Тейлор носила сукню від американського дизайнера одягу та ювелірних виробів Нолана Міллера. У цій сукні акторка вийшла на сцену, щоб вручити нагороду за найкращу режисуру Оліверу Стоуну за фільм «Взвод».
Сукня була пошита з ніжно-рожевої тканини, мала пишні рукави та глибоке декольте прикрашене драпуванням. Талія Тейлор була затягнута корсетом, а спідницю прикрашав шлейф та каскадні складки тканини.
«Я хочу одягнути щось, чого від мене не очікуватимуть, — щось просте», — сказала Елізабет Тейлор Міллеру. Тож для церемонії «Оскар» 1987 року він створив ескіз — а пізніше доопрацював — рожевої атласної сукні, що пасувала до її сережок.