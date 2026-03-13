Елізабет Тейлор на "Оскарі": пять найгарніших суконь акторки з церемонії

Елізабет Тейлор / © Getty Images

Реклама

Сама вона також була лауреаткою цієї престижної нагороди. Тейлор отримала дві премії «Оскар» за найкращу жіночу роль у фільмах «Баттерфілд, 8» (1961) та «Хто боїться Вірджинії Вулф?» (1967). Також вона отримала почесну гуманітарну нагороду імені Джина Хершолта 1993 року. Загалом акторку номінували на премію п’ять разів.

Та у роки, коли Тейлор не була серед номінанток, вона всерівно тішила шанувальників своїми розкішними образами. Ми пропонуємо подивитись на п’ять найгарніших суконь легенди, які вона одягла на церемонію.

1953 рік

Елізабет Тейлор / © Getty Images

Того разу акторка прийшла на церемонію у романтичный сукні-бюстьє, яку створила відома костюмерка Едіт Гед. У вбрання Тейлор було багато шарів легкого тюлю на ліфі і спідниці, а на талії сукню прикрашав приголомшливий корсет, який робив її надзвичайно тонкою, а квіткова вишивка додавала романтики. Образ Елізабет доповнила вишуканими діамантовими сережками, сатиновим клатчем та хутряною накидкою.

Реклама

Згідно Daily Express, саме ця сукня з «Оскара», яку носила акторка, якимось чином потрпила на секондхенд, де її знайшла учасниця шоу Antiques Roadshow.

«Багато років тому ми з подругою були в нашій щорічній антикварній подорожі. У маленькому антикварному магазинчику в Іллінойсі я побачила цю сукню — вона висіла на стіні, прибита кількома цвяхами. Мене одразу до неї потягнуло, тому що вона була просто неймовірною. А потім я помітила всередині ярлик, який здався мені дуже цікавим».

На ярлику всередині сукні — за яку героїня заплатила лише 20 доларів — було надруковано на машинці ім’я Елізабет Тейлор і серійний номер.

1961 рік

Елізабет Тейлор / © Associated Press

Сукня, яку акторка одягла, була створена брендом Christian Dior для колекції Haute Couture весна-літо 1961, а називалося воно Soiree a Rio і у ній вона отримала золоту статуетку у категорії «Найкраща жіноча роль». Кутюрна сукня зірки була виконана у двох кольорах — верхній топ був ніжно-салатового відтінку, а спідниця була білою та у формі тюльпана. Талія вбрання була яскраво виражена, її також прикрашав широкий зелений пояс та малинова квітка з тканини. З одного боку спідницю прикрашала вишивка гладдю у вигляді квітів та невеликих жуків.

Реклама

Після церемонії Тейлор називала сукню «щасливим талісманом«, і брала її з собою у подорожі ще протягом 10 років та потім просто віддала співробітникам, які протягом понад 50 років дбайливо зберігали вбрання.

1969 рік

Елізабет Тейлор / © Getty Images

Тейлор одягла довгу шифонову сукню кольору барвінку, яку для неї створила художниця з костюмів від Едіт Хед. На її шиї акторки сяяв легендарний 69-каратний діамант Taylor-Burton, подарований їй Річардом Бертоном. Натовп був у захваті від Тейлор того дня, оскільки вона випромінювала голлівудський гламур, елегантність та легку безтурботність.

Цей образ Елізабет на «Оскарі» залишається одним із найвідоміших моментів в історії моди, адже акторка носила своє романтичне вбрання та діаманти як королева. Барвінкову сукню акторки продали на аукціоні Christie’s за 167 500 доларів.

1976 рік

Елізабет Тейлор / © Getty Images

Того року акторці випала часть закрити церемонію виголовши промову. Для такої нагоди вона обрала приголомшливу червону шифонову сукню-бюстьє від Halston, пошиту для неї за індивідуальним замовленням.

Реклама

Вбрання було лаконічного вільного прямого фасону, але підкреслювало груди. Акторка співпрацювала з дизайнером для створення цієї сукні і він супроводжував її на церемонії, адже на той час її шлюб з Річардом Бертоном добіг кінця. Сукню Тейлор доповнила брошкою-метеликою від Boucheron, яку прикріпила на ліф.

1987 рік

Елізабет Тейлор / © Getty Images

Елізабет Тейлор носила сукню від американського дизайнера одягу та ювелірних виробів Нолана Міллера. У цій сукні акторка вийшла на сцену, щоб вручити нагороду за найкращу режисуру Оліверу Стоуну за фільм «Взвод».

Сукня була пошита з ніжно-рожевої тканини, мала пишні рукави та глибоке декольте прикрашене драпуванням. Талія Тейлор була затягнута корсетом, а спідницю прикрашав шлейф та каскадні складки тканини.

«Я хочу одягнути щось, чого від мене не очікуватимуть, — щось просте», — сказала Елізабет Тейлор Міллеру. Тож для церемонії «Оскар» 1987 року він створив ескіз — а пізніше доопрацював — рожевої атласної сукні, що пасувала до її сережок.