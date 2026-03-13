У військовій формі та з букетом квітів: кронпринцеса Вікторія відсвяткувала іменини

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Починаючи від початку дев’яностих років, Збройні сили святкують іменини кронпринцеси маршем у внутрішньому дворі Королівського палацу. Оскільки день народження кронпринцеси Вікторії влітку (вона народилася 14 липня) і зазвичай вшановується на острові Еланд, іменини є щорічним святом на честь кронпринцеси в Стокгольмі.

На церемонії 12 березня були присутні почесна варта з лейбгвардії, вища варта з гусарського полку К3 лейбгвардії та музичний корпус драгун лейбгвардії. А після церемонії спадкова принцеса привітала численних гостей, які прийшли до Королівського палацу, щоб взяти участь в урочистостях.

Вікторія була одягнена у військову форму та в руках тримала букети квітів, подаровані їй публікою.

Нагадаємо, вчора батьки кронпринцеси — король Карл Густав і королева Сільвія — відсвяткували 50-річчя від дня заручин. З цієї нагоди палац поділився фото, зроблене на морі під час їхнього нещодавнього візиту до Польщі.