Суспільство
196
1 хв

У військовій формі та з букетом квітів: кронпринцеса Вікторія відсвяткувала іменини

У Швеції відсвяткували іменини спадкової принцеси Вікторії.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Починаючи від початку дев’яностих років, Збройні сили святкують іменини кронпринцеси маршем у внутрішньому дворі Королівського палацу. Оскільки день народження кронпринцеси Вікторії влітку (вона народилася 14 липня) і зазвичай вшановується на острові Еланд, іменини є щорічним святом на честь кронпринцеси в Стокгольмі.

(гортайте фото праворуч)

На церемонії 12 березня були присутні почесна варта з лейбгвардії, вища варта з гусарського полку К3 лейбгвардії та музичний корпус драгун лейбгвардії. А після церемонії спадкова принцеса привітала численних гостей, які прийшли до Королівського палацу, щоб взяти участь в урочистостях.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Вікторія була одягнена у військову форму та в руках тримала букети квітів, подаровані їй публікою.

Нагадаємо, вчора батьки кронпринцеси — король Карл Густав і королева Сільвія — відсвяткували 50-річчя від дня заручин. З цієї нагоди палац поділився фото, зроблене на морі під час їхнього нещодавнього візиту до Польщі.

196
