- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 426
- Час на прочитання
- 3 хв
Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 14–15 березня
Нинішні вихідні — 14 і 15 березня — не найпростіший і не найбільш веселий час місячного календаря, але, якщо провести їх відповідно до рекомендацій зірок, негативних наслідків можна буде уникнути.
Субота, 14 березня, день, коли потрібно максимально відмовитися від контактів із навколишнім світом і людьми, що живуть у ньому, включно з рідними та близькими. Тільки усамітнення може дати той внутрішній — душевний — спокій, який допоможе розібратися як у самих собі, так і в ситуації, що склалася в житті, а також знайти відповідь на важливе запитання, яке не дає спокою вже досить давно.
Треба бути уважними до знаків, які може подавати нам Всесвіт — вони будуть дуже важливими, тому їх аж ніяк не можна ігнорувати, інакше згодом доведеться пошкодувати про свою необачність. Енергії буде вкрай мало, але це не означає, що день цілком і повністю треба присвятити неробству — нескладні й невтомні заняття допоможуть не розслаблятися, а перебувати в діловому руслі.
Неділя, 15 березня, напружений в енергетичному плані день, небезпечний своїми конфліктами, які можуть спалахувати навіть там, де на них зовсім не чекаєш, — наприклад, у стосунках із найближчою і коханою людиною. Зіткнувшись із чужою агресією, дуже важливо не дозволити втягнути в себе у з’ясування стосунків — ліпше відійти вбік і проігнорувати їх.
Енергію, яка — як і напередодні — наближатиметься до нуля, необхідно берегти, не витрачаючи на справи, що не мають першочергового значення. Незважаючи на це, повністю закриватися від світу теж небажано — відпочинок має бути помірно активним, наприклад, можна вирушити на прогулянку до парку — погода сприятиме цьому.
Кому пощастить у цей складний, але цікавий час?
Телець
Для Тельців, які давно працюють над важливим для них — як у професійному, так і у фінансовому сенсі — проєктом, у зірок є гарна новина: схоже, що їхня підготовча робота нарешті виходить на фінішну пряму. Звісно, братися за безпосередні дії в цей час не варто — його енергії не сприятимуть гарному результату, а ось розставляти крапки над «і» у вже складеному й ретельно опрацьованому плані не лише можна, а й потрібно — у такому разі представників знака буде супроводжувати успіх.
Близнята
Близнятам — хоч би як їм хотілося зайнятися чимось, що видається їм украй важливим — зірки наполегливо рекомендують провести нинішні вихідні, відпочиваючи. Будь-яка робота, навіть якщо вона стосуватиметься лише незначних домашніх клопотів, забере багато сил, а очікуваного результату не дасть. А ось дозвілля — особливо, якщо представники знака проведуть його в компанії друзів чи родичів — дасть змогу їм отримати максимум позитивних емоцій і, як наслідок, відновити сили, підготувавшись до роботи, яка чекає на них наступного тижня.
Козоріг
Козороги, які не можуть, не вміють і не хочуть сидіти склавши руки, всіма способами намагатимуться знайти собі бодай якусь роботу. Але якщо їм вдасться стримати свої трудові пориви і присвятити день релаксу, вони згодом подякують собі за самовладання й завбачливість. На відпочинку — звісно, якщо заради нього вони вийдуть за стіни свого будинку — представники знака зовсім неочікувано для себе зустрінуть людину, якій судилося зіграти серйозну роль в їхньому житті. Таке знайомство необов’язково буде пов’язане з коханням — можливо, йтиметься про дружбу.
Читайте також:
Астрологиня назвала три знаки, для яких березень 2026 року буде гармонійним і вдалим
Зодіакальний гороскоп на березень 2026 року для всіх 12 знаків
Рік Осла за зороастрійським календарем: що чекає на нас після весняного рівнодення 21 березня
Астрологиня назвала три знаки, для яких весна 2026 року буде особливою