Субота, 14 березня, день, коли потрібно максимально відмовитися від контактів із навколишнім світом і людьми, що живуть у ньому, включно з рідними та близькими. Тільки усамітнення може дати той внутрішній — душевний — спокій, який допоможе розібратися як у самих собі, так і в ситуації, що склалася в житті, а також знайти відповідь на важливе запитання, яке не дає спокою вже досить давно.

Треба бути уважними до знаків, які може подавати нам Всесвіт — вони будуть дуже важливими, тому їх аж ніяк не можна ігнорувати, інакше згодом доведеться пошкодувати про свою необачність. Енергії буде вкрай мало, але це не означає, що день цілком і повністю треба присвятити неробству — нескладні й невтомні заняття допоможуть не розслаблятися, а перебувати в діловому руслі.

Неділя, 15 березня, напружений в енергетичному плані день, небезпечний своїми конфліктами, які можуть спалахувати навіть там, де на них зовсім не чекаєш, — наприклад, у стосунках із найближчою і коханою людиною. Зіткнувшись із чужою агресією, дуже важливо не дозволити втягнути в себе у з’ясування стосунків — ліпше відійти вбік і проігнорувати їх.

Енергію, яка — як і напередодні — наближатиметься до нуля, необхідно берегти, не витрачаючи на справи, що не мають першочергового значення. Незважаючи на це, повністю закриватися від світу теж небажано — відпочинок має бути помірно активним, наприклад, можна вирушити на прогулянку до парку — погода сприятиме цьому.



Кому пощастить у цей складний, але цікавий час?

Телець

Для Тельців, які давно працюють над важливим для них — як у професійному, так і у фінансовому сенсі — проєктом, у зірок є гарна новина: схоже, що їхня підготовча робота нарешті виходить на фінішну пряму. Звісно, братися за безпосередні дії в цей час не варто — його енергії не сприятимуть гарному результату, а ось розставляти крапки над «і» у вже складеному й ретельно опрацьованому плані не лише можна, а й потрібно — у такому разі представників знака буде супроводжувати успіх.

Близнята

Близнятам — хоч би як їм хотілося зайнятися чимось, що видається їм украй важливим — зірки наполегливо рекомендують провести нинішні вихідні, відпочиваючи. Будь-яка робота, навіть якщо вона стосуватиметься лише незначних домашніх клопотів, забере багато сил, а очікуваного результату не дасть. А ось дозвілля — особливо, якщо представники знака проведуть його в компанії друзів чи родичів — дасть змогу їм отримати максимум позитивних емоцій і, як наслідок, відновити сили, підготувавшись до роботи, яка чекає на них наступного тижня.

Козоріг

Козороги, які не можуть, не вміють і не хочуть сидіти склавши руки, всіма способами намагатимуться знайти собі бодай якусь роботу. Але якщо їм вдасться стримати свої трудові пориви і присвятити день релаксу, вони згодом подякують собі за самовладання й завбачливість. На відпочинку — звісно, якщо заради нього вони вийдуть за стіни свого будинку — представники знака зовсім неочікувано для себе зустрінуть людину, якій судилося зіграти серйозну роль в їхньому житті. Таке знайомство необов’язково буде пов’язане з коханням — можливо, йтиметься про дружбу.

