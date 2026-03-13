Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 14-15 марта

Гороскоп / © Credits

Суббота, 14 марта, день, когда нужно максимально отказаться от контактов с окружающим нас миром и живущими в нем людьми, включая родных и близких. Только уединение может дать тот внутренний — душевный — покой, который поможет разобраться как в самих себе, так и в сложившейся в жизни ситуации, а также найти ответ на важный вопрос, который не дает покоя уже довольно давно.

Нежно быть внимательными к знакам, которые может подавать нам Вселенная — они будут очень важными, поэтому их никак нельзя игнорировать, иначе впоследствии придется пожалеть о своей неосмотрительности. Энергии будет крайне мало, но это не значит, что день целиком и полностью нужно посвятить безделью — несложные и неутомительные занятия помогут не расслабляться, а находиться в деловом русле.

Воскресенье, 15 марта, напряженный в энергетическом отношении день, опасный своими конфликтами, которые могут вспыхивать даже там, где их совсем не ждешь — например, в отношениях с самым близким и любимым человеком. Столкнувшись с чужой агрессией, очень важно не позволить втянуть в себя в выяснение отношений — лучше отойти в сторону и проигнорировать их.

Энергию, которая — как и накануне — будет стремиться к нулю, необходимо беречь, не растрачивая на дела, не имеющие первостепенного значения. Несмотря на это, полностью закрываться от мира тоже нежелательно — отдых должен быть умеренно активным, например, можно отправиться на прогулку в парк — погода это позволит. Кому повезет в это сложное, но интересное время?

Телец

Для Тельцов, которые давно работают над важным для них — как в профессиональном, так и в финансовом отношении — проектом, у звезд есть хорошая новость: похоже, что их подготовительная работа наконец-то выходит на финишную прямую. Конечно, приступать к непосредственным действиям в это время не стоит — его энергии не буду способствовать хорошему результату, а вот расставлять точки над «и» в уже составленном и тщательно проработанном плане, не только можно, но и нужно — в таком случае предстаивтелям знака будет сопутствовать успех.

Близнецы

Близнецам — как бы им ни хотелось заняться чем-то, что представляется им крайне важным — звезды настоятельно рекомендуют провести нынешние выходные, отдыхая. Любая работа, даже если она будет касаться всего лишь незначительных домашних хлопот, заберет много сил, а ожидаемого результата не принесет. А вот досуг — особенно, если представители знака проведут его в компании друзей или родственников — позволит им получить максимум позитивных эмоций и, как следствие, восстановить силы, подготовившись к работе, ждущей их на следующей неделе.

Козерог

Козероги, которые не могут, не умеют и не хотят сидеть без дела, всеми способами будут стараться найти себе хоть какую-то работу. Но, если им удастся сдержать свои трудовые порывы и посвятить день релаксу, они впоследствии поблагодарят себя за самообладание и предусмотрительность. На отдыхе — разумеется, если ради него они выйдут за стены своего дома — представители знака совершенно неожиданно для себя встретят человека, которому суждено сыграть серьезную роль в их жизни. Такое знакомство не обязательно будет связано с любовью — возможно, речь будет идти о дружбе.

