Принцесса Уэльская рассказала, от какого продукта ей пришлось отказаться после того, как она узнала о своем диагнозе

Принцесса Уэльская

Одной из остановок Уильяма и Кейт стала пивоварня Southwark Brewing Company, где супругам показали, как правильно варить пиво и разливать его по бокалам.

Пока Уильям проводил дегустацию пива, Кэтрин рассказала, что сократила потребление алкоголя «с момента постановки диагноза» в марте 2024 года. Напомним, у принцессы тогда была диагностирована неустановленная форма рака, и она прошла шестимесячный курс химиотерапии. Сейчас она находится в ремиссии и возобновила обычный график королевских мероприятий.

Кейт и Уильям Уэльские

Уильям и Кэтрин, которые ранее посетили рынок Боро, заглянули в пивной зал Faber, где им предложили попробовать пиво и сидр, пишет express. Но принцесса вежливо отказалась и сказала владелице Ханне Роудс:

«С тех пор, как мне поставили диагноз, я почти не употребляю алкоголь. Теперь мне нужно гораздо внимательнее следить за этим». Роудс, предложившая Кейт безалкогольный напиток, сказала: «Вполне справедливо».

Кейт и Уильям Уэльские

Принц Уильям же попробовал целый ряд сортов пива и сидра. Кэтрин же вместо алкоголя попробовала немного меда, окунув палочку в банку.

Кейт и Уильям Уэльские

После этого пара посетила Королевскую национальную спасательную службу. Там принцу Уильяму разрешили поуправлять спасательной шлюпкой, а Кейт радостно присоединилась к мужу.