Меган Маркл у луку в світлих відтінках несподівано з’явилася в лікарні Лос-Анджелеса

Меган Маркл у лікарні Лос-Анджелеса

Герцогиня Сассекська відвідала лікарню, щоб висловити підтримку кампанії зі збору коштів Make March Matter.

У лікарні Меган відвідала кілька палат, а також творчий простір, де разом з дітьми провела час, малюючи аквареллю. Потім герцогиня Сассекська поспілкувалася з лежачими хворими, які не могли залишити свої палати для занять творчістю.

Меган Маркл у лікарні Лос-Анджелеса, фото: instagram.com/childrensla

Її візит до лікарні у четвер був частиною місячної кампанії CHLA «Зробимо березень значущим».

«Make March Matter — це щорічна благодійна кампанія зі збору коштів для CHLA, яка об’єднує знаменитостей, підприємства та широку громадськість на підтримку її місії зі створення надії та побудови здоровішого майбутнього», — йдеться у заяві CHLA.

Також організація поділилася у своєму Instagram знімками з візиту дружини принца Гаррі. Одягнена герцогиня була у білий топ, світлий подовжений жакет молочно-бежевого відтінку та білі штани.

У неї на зап’ясті був золотий годинник Cartier і золотий браслет теж від цього самого бренду, а на пальці була лише одна обручка, подарована їй у день весілля принцом Гаррі. Також Меган була у захисній чорній масці на обличчі, волосся розпустила та зробила легкий макіяж.