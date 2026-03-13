ТСН у соціальних мережах

Макіяж у спортзалі: табу чи ні

Суперечка навколо доцільності макіяжу під час тренувань не вщухає: хтось стверджує, що фарбуватися перед тренуванням — це шкідливо для шкіри, інші вправно це ігнорують та приходять на кардіо з full face makeup. Хто правий та чи важливіша впевненість у залі за комфорт шкіри?

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Відповідь дерматологів і бʼюті-експертів виявилася набагато лояльнішою, ніж очікувалось: макіяж у залі — не табу. Питання лише в тому, який саме.

Що насправді відбувається зі шкірою під час тренування?

Під час інтенсивного навантаження пори розширюються, шкіра активно пітніє — і якщо на ній лежить щільна тональна основа, це справді може спровокувати висипання. Але легкі, некомедогенні формули поводяться зовсім інакше: вони не «закупорюють» пори й не заважають природному процесу терморегуляції.

Головне правило — мінімалізм і правильний склад. Важка пудра і щільний тональний крем залишаються вдома. Натомість — тінтовані засоби з SPF, наприклад Purito Cica Clearing BB Cream, легкий консилер точково, термотуш — зверніть увагу на український бренд Unico, і… бальзам для губ. Саме він стає непомітним героєм будь-якого спортивного луку.

Поки ми переймаємося тим, чи потечуть стрілки, губи залишаються без уваги. А даремно: під час тренування шкіра губ зневоднюється навіть швидше. Дихання ротом під час кардіо, кондиціоноване повітря у залі — все це висушує ніжну й тонку шкіру на губах.

Тому бальзам із реальним доглядовим складом — це справжній мастхев під час тренувань. Радимо звернути увагу на бренди та формули, які вже довели свою суперсилу зволожувати — зволожувальний бальзам для губ LANEIGE чи новинки від українського бренду Lamel — Juicy Lips, які містять гіалуронову кислоту, пептиди, вітамін Е та олію жожоба, тобто працюють як повноцінний догляд.

Тож, що варто лишити в косметичці в спортзал, а що точно ні?

Залишаємо:

  • легкий тонувальний тінт, BB-крем чи SPF з тоном;

  • водостійка туш;

  • гель для брів з сильною фіксацією;

  • бальзам або тінт для губ із доглядовим складом.

Лишаємо для інших подій:

  • щільні тональні засоби та пудри;

  • рідка підводка без водостійкої формули;

  • класичні блиски для губ на масляній основі;

  • яскраві помади.

Макіяж у спортзалі — це не про те, щоб справити враження на сусіда по біговій доріжці. Це про власний комфорт і впевненість. Дослідження підтверджують: коли ми почуваємося добре — ми тренуємося ефективніше. Тому якщо бальзам для губ із запахом полуниці й матчі або гарні оформлені брови додають вам настрою перед ранковим тренуванням — це абсолютно окей носити їх у спортзалі.

