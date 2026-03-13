Під середньовічним замком виявили секретний ядерний бункер: що він приховував

Бункер / © Associated Press

В Англії під час археологічних розкопок у замку Скарборо виявили бетонний бункер, який колись був секретним форпостом британської ядерної оборони.

Про це пише видання The Independent.

Бункер є одним із 1500, які були побудовані по всій країні в 1963-1964 роках та призначені для виявлення ядерних вибухів та захисту від атак.

«До важливих об’єктів належали засоби зв’язку та двоярусні ліжка для 20 000 волонтерів Королівського корпусу спостерігачів, про яких мало хто знає. Цей конкретний бункер, судячи з усього, був запечатаний і похований 1968 року», — зазначають журналісти.

